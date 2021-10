Em jogo truncado, Remo e líder Coritiba amargam empate sem gols pela Série B

Num jogo pautado pela forte marcação, Remo e Coritiba não tiraram o zero do placar na noite desta segunda-feira, no estádio Baenão, em Belém, no encerramento da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda partida sem vitória do líder, que acumula dois empates seguidos – vinha de igualdade com o Confiança, por 1 a 1. Os paranaenses seguem isolados na primeira colocação, agora com 54 pontos. Já os paraenses caíram para o 10º lugar, com 38 pontos.

Remo e Coritiba fizeram um primeiro fraco tecnicamente. O time da casa até conseguiu trocar passes no campo ofensivo, mas teve dificuldades para passar pela marcação adversária. Já os visitantes entraram em campo bastante cautelosos e esperando os contra-ataques.

Com as duas defesas bem postadas, restaram aos times apostar nas bolas aéreas para tentar abrir o placar. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lucas Siqueira que, sem marcação, mandou por cima do travessão, em uma grande chance de colocar o Remo em vantagem. No intervalo, o volante Val, do Coritiba, reclamou bastante do forte calor na cidade de Belém, algo que virou corriqueiro dos times que acabam visitando o Remo na competição.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final começou com ótimas chances de gol. Logo aos dois minutos, Lucas Tocantins finalizou na trave do goleiro Wilson, do Coritiba. Dois minutos depois foi a vez de Felipe Gedoz bater colocado e colocar o goleiro do time paranaense para trabalhar.

Diante da pressão do Remo, o técnico Gustavo Morínigo colocou o Coritiba um pouco mais no ataque, apostando nas entradas dos atacantes Valdeci e Guilherme Azevedo. Mas as mudanças não tiveram efeito, já que o problema do time estava na falta de um homem para criar as jogadas.

Num dos raros momentos em que se livrou da marcação, Léo Gamalho até balançou as redes, aos 25 minutos, mas estava em posição irregular e o gol foi anulado. Na reta final da partida o Remo esboçou pressão pela vitória, porém foi o tímido Coritiba que quase marcou, em finalização de Wiiliam Alves em cima do goleiro paraense.

O Remo volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Vila Nova, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já o Coritiba, no mesmo dia, mas às 21h30, recebe o Cruzeiro, no Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 0 CORITIBA

REMO – Thiago Coelho; Thiago Ennes, Kevem, Marlon e Raimar; Arthur (Neto Moura), Lucas Siqueira (Jefferson) e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins (Rafinha), Marcos Júnior (Pingo) e Matheus Oliveira (Renan Gorne). Técnico: Felipe Conceição.

CORITIBA – Wilson; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro (Romário); William Farias, Matheus Sales (Valdeci) e Val; Rafinha (Guilherme Azevedo), Léo Gamalho e Igor Paixão (William Alves). Técnico: Gustavo Morínigo.

ÁRBITRO – Zandick Gondim Alves Júnior (RN).

CARTÕES AMARELOS – Marlon e Pingo (Remo); Guilherme Biro, Val e Rafinha (Coritiba).







PÚBLICO E RENDA – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Baenão, em Belém (PA).

