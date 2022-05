Em jogo truncado, Palmeiras sai na frente, mas Fluminense busca empate no Allianz Parque Verdão marcou o primeiro gol com Dudu, já no segundo tempo, mas não ficou muitos minutos em vantagem e sofreu o empate com Cano, que garantiu um ponto para o Flu





Palmeiras e Fluminense empataram em 1 a 1, o duelo da tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Brasileirão-2022. Enfrentando uma arbitragem ruim, os times conseguiram apenas um ponto e não sobem na tabela do campeonato como queriam. Dudu abriu o placar para os palmeirenses e Cano empatou para o Flu.

Arbitragem ruim, poucas chances e 0 a 0 truncado no primeiro tempo

A partida começou com os donos da casa tentando impor seu jogo, tanto é que logo no primeiro minuto, Rony recebeu lançamento por trás da zaga do Flu e chegou antes de Fábio, mas ao cruzar para a área não tinha ninguém, um bom prenúncio do que foi o primeiro tempo. Enquanto isso, os cariocas tentavam trocar passes e neutralizar as principais alternativas do adversário na velocidade.

No entanto, a primeira grande chance do duelo foi do Fluminense, em cobrança de escanteio ensaiada, em que Ganso bateu, Samuel Xavier fez o corta-luz e Nathan chegou batendo, mas Weverton fez uma grande defesa e salvou o vacilo da zaga palmeirense. Logo em seguida, Ganso sentiu problema muscular e Nonato o substituiu.

Poucos minutos depois, a melhor chance do Palmeiras e o lance mais polêmico do jogo, quando Rony novamente recebeu por trás da zaga, driblou Fábio e foi derrubado, a bola sobrou para Wesley que, sem goleiro, chutou para fora. Os alviverdes reclamaram pênalti, mas Sávio Pereira Sampaio mandou seguir, assim como o VAR.

Com a saída de Ganso, o Flu passou a ter problemas para chegar ao ataque, mas buscava algum perigo enquanto tentava segurar a bola para impedir o ímpeto do adversário, que se descontrolou com a arbitragem ruim, sem controle do jogo. Aos 35, a última boa chance do primeiro tempo, quando Zé Rafael cruzou para a área e Rony tentou um peixinho, mas sem força, fácil para Fábio. 0 a 0 no placar.

Verdão sai na frente, mas vacila e Fluminense aproveita para empatar

Na volta do intervalo, o Palmeiras tentou subir a marcação para tomar a bola na saída do Fluminense. Apesar de algum sucesso ou outro, conseguindo a pressão, quase houve um prejuízo aos seis minutos, quando Pineida saiu em velocidade pela esquerda e lançou para a área, mas Luiz Henrique não conseguiu concluir. No minuto seguinte, foi a vez de Cano arriscar de longe e a bola passar perto.

Piquerez, que sentiu algo, e Marcos Rocha foram substituídos por Jorge e Mayke, respectivamente. Enquanto o Flu lançou Willian Bigode no lugar de Nathan. A partida, porém, ficou mais truncada, então Abel Ferreira resolveu ousar e colocou Scarpa e Navarro nos lugares de Wesley e Danilo. A solução deu certo. Aos 26, Scarpa cruzou para área, a bola passou por todo mundo e Dudu completou para o gol. 1 a 0 Verdão, que buscava mais o jogo durante todo o segundo tempo.

O Fluminense não desistiu e partiu para cima para buscar o empate. Aproveitando vacilo da marcação palmeirense, Caio Paulista arrancou em velocidade pela esquerda e cruzou para Cano, livre, empurrar para a rede e empatar o jogo pegar um ponto precioso na tabela.

Dali em diante, enquanto o Alviverde tentava buscar o segundo gol para vencer a partida, o Tricolor intensificava os movimentos para “matar o tempo”. Veiga, Dudu e Scarpa foram os homens mais perigosos do Verdão na caçada ao tento de desempate. No entanto, o adversário conseguiu garantir a igualdade deixando 1 a 1 no placar.

E agora?

Com o empate, o Palmeiras agora soma seis pontos no Brasileirão e não consegue subir para a parte de cima da tabela, próximo da pontuação dos líderes. Já o Fluminense vai a cinco pontos, e vai para o embolado meio da classificação. Na próxima quarta-feira, ambos têm compromisso com a Copa do Brasil. O Verdão enfrenta a Juazeirense, em Londrina, e o Flu pega o Vila Nova, em Goiás.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 1 FLUMINENSE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 8/5/2022 – 16h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Rafael Traci (SC)

Público/Renda: 28.776 pagantes/R$ 1.748.880,27

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL) Fernando Diniz, Wellington e Nonato (FLU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Dudu (26’/2ºT) (1-0), Cano (37’/2ºT) (1-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, aos 9’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jorge, aos 9’/2ºT); Danilo (Rafael Navarro, aos 23’/2ºT), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (Gustavo Scarpa, aos 23’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Caio Paulista, aos 30’/2ºT), Nino, David Braz e Pineida; Wellington, Yago Felipe, Ganso (Nonato, aos 18’/1ºT) (Fred, aos 30’/2ºT) e Nathan (Willian, aos 17’/2ºT); Luiz Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

