Em jogo truncado em Fortaleza, Ceará e Atlético Goianiense empatam sem gols

Em uma partida bastante truncada, Ceará e Atlético Goianiense ficaram no 0 a 0, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times entraram em campo visando a proximidade ao G4.

O Ceará manteve o bom momento e chegou ao 11.º jogo sem derrota, em uma sequência que deixou o time na sétima posição com 23 pontos – mesma pontuação que o Athletico-PR (6.º) e primeiro na zona da pré-Libertadores, só que com menos vitórias: 7 a 5. O time cearense é o que mais empatou no Brasileirão ao lado do Cuiabá, com oito cada.

Já o Atlético Goianiense perdeu a chance de encostar ainda mais nas primeiras posições, apesar de ainda assim aparecer em nono lugar com 20 pontos. Nos últimos nove jogos, contando Brasileirão e Copa do Brasil, os goianos venceram apenas uma partida, situação que ligou o sinal de alerta.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com os dois times criando chances de abrir o placar. Fora de casa, o Atlético Goianiense apostou em troca de passes rápidos e colocou o goleiro Richard para trabalhar aos oito minutos, em finalização de Baralhas.

Mais efetivo com a bola nos pés, o Atlético Goianiense voltou a assustar aos 23 minutos, desta vez em finalização do lateral-direito Arnaldo. Foi do Ceará, porém, a melhor chance de gol. Aos 44, Lima recebeu bom passe na área, passou pela marcação e finalizou rente à trave.

Na etapa final, os times seguiram fazendo confronto bastante aberto. Os minutos passaram e o ritmo das equipes foi diminuindo. No último lance de perigo na partida, aos 43, Natanael cruzou da esquerda, a bola passou pela área e quase parou no canto do goleiro Richard, já batido no lance. Placar de 0 a 0 justo na capital cearense.

O Ceará volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Corinthians, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Atlético Goianiense, no mesmo dia, mas às 18h15, visitará o Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 ATLÉTICO GOIANIENSE

CEARÁ – Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (William Oliveira), Vina (Jorginho), Lima (Erick) e Mendoza (Rick); Cléber (Airton). Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO GOIANIENSE – Fernando Miguel; Arnaldo (Dudu), Wanderson, Éder e Natanael; William Maranhão (Matheus Barbosa), Baralhas e João Paulo; Janderson, Zé Roberto (Lucão) e Ronald (Toró). Técnico: Eduardo Barroca.

CARTÕES AMARELOS – Vina (Ceará); Arnaldo e Wanderson (Atlético Goianiense).

ÁRBITRO – Rafael Traci (SC).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

