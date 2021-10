Em jogo truncado, Antonio decide e West Ham vence o Tottenham Tottenham teve duas grandes oportunidades na primeira etapa, mas desperdiçou. West Ham aproveitou as chances no segundo tempo e contou com artilheiro para vencer

O West Ham conquistou grande vitória sobre o Tottenham por 1 a 0 pela Premier League e permanece na briga por uma vaga pela próxima Champions League. Após encontrar dificuldades na primeira etapa, os Hammers aproveitaram as poucas chances e contaram com gol de Antonio para triunfarem no Estádio Olímpico.

JOGO EQUILIBRADO

A primeira grande chance da partida foi do West Ham com Fornals recebendo cruzamento da direita e finalizando de voleio para excelente defesa de Lloris. Aos 23 minutos, Son recebeu passe na área, mas não pegou na bola como gostaria e Fabianski fez uma defesa tranquila. No final da primeira etapa, o goleiro polonês teve que realizar ótima intervenção em cabeçada de Kane.

MOMENTO INCRÍVEL

O segundo tempo começou morno e com menos oportunidades de gols para as duas equipes. Aos 26 minutos, o West Ham quase chegou ao gol quando Fornals roubou a bola de Reguilón e bateu com desvio da zaga com muito perigo para fora. Na cobrança de escanteio, Antonio se desmarcou na área e colocou a bola para o fundo das redes.

TOTTENHAM DESPERDIÇA CHANCE

​O Tottenham sentiu o gol sofrido e não conseguiu construir nenhuma oportunidade para empatar o duelo. No entanto, com a derrota, os Spurs perderam a chance de se estabelecer no G-4 da Premier League e acumula a 4ª derrota no Campeonato Inglês

