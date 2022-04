Em jogo treino, novos reforços dão nova identidade ao Botafogo Contratações da Era Textor empolgam na vitória do Glorioso; Confira como foi participação de cada atleta pelo futebol brasileiro antes da chegada ao clube carioca

Neste sábado o Botafogo realizou um jogo treino contra o Volta Redonda, no Nilton Santos e venceu por 2 a 0. O confronto foi um teste para o técnico Luís Castro poder apresentar o início do seu trabalho e o desempenho dos reforços foi empolgante, dando uma nova identidade ao clube carioca. Mas como foi a performance de cada atleta da Era Textor, no futebol brasileiro, antes da chegada ao Botafogo? Confira os dados de cada jogador abaixo.

Philipe Sampaio

O zagueiro revelado pelo Santos teve uma tímida passagem pelo futebol brasileiro. O atleta foi emprestado pelo Peixe ao Paulista de Jundiaí em 2014 e só participou de dois jogos no Campeonato Paulista. Em um jogou durante os 90 minutos, no outro atuou por 76 minutos e foi expulso. Em ambas partidas sua equipe perdeu.

Lucas Piazón

Em 2011, foi vendido ainda garoto para o Chelsea por 7,5 milhões de euros, segundo dados do ‘Transfermarkt’, com status de um dos atacantes mais promissores do Brasil. O meia não jogou pelo profissional do São Paulo, clube que o revelou.



Saravia

O argentino chegou ao Brasil na última temporada e estava cedido ao Internacional por empréstimo. O jogador foi titular absoluto do Colorado e, conforme dados do ‘Sofascore’, o lateral foi o segundo melhor da posição com a maior média de desarmes nos dois últimos Brasileiros.

Ao todo foram 35 jogos, uma assistência, média de 21% de acerto nos cruzamentos, 92 desarmes, 190 bolas recuperadas e 39 interceptações.

Patrick de Paula

A joia palmeirense, desde que subiu para o profissional, demonstrou muito talento. Apesar da baixa idade, o garoto já conta com vasta experiência por participar de grandes competições com o Palmeiras, como o Mundial de Clubes e a Liberdatores.

Em sua passagem pelo Alviverde apresentou números expressivos ao somar 101 jogos (62 como titular), marcou oito gols e deu três assistências. Contribuiu com 54 passes decisivos, recuperou 411 bolas, fez 108 desarmes, 98 interceptações e ganhou 52% dos duelos.

Luís Oyama

O meia revelado pelo Mirassol teve passagens discretas por diversos clubes do Brasil, antes de chegar ao Botafogo. No ano passado jogou 31 partidas, sendo 21 como titular. Marcou dois gols, deu duas assistências e acertou 31 passes decisivos. Além disso, efetuou 46 desarmes, 45 interceptações e recuperou 184 bolas.

Em razão das boas apresentações e dos bons números, caiu nas graças da torcida botafoguense e foi um dos destaques na campanha, que premiou o Alvinegro com o título da Série B.

Victor Sá

O atacante foi mais um revelado pelo Palmeiras, só que diferente do Patrick, não teve oportunidades. Logo cedo foi emprestado ao Joseense onde só participou de duas partidas sem se destacar.

