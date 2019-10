Em jogo-treino, Guarín acelera processo de recondicionamento para estrear pelo Vasco

Rio – No dia seguinte à vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, em São Januário, o colombiano Fredy Guarín foi a principal atração do Vasco no jogo-treino contra o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, no CT do Almirante. Sem disputar uma partida há mais de três meses, o volante, de 33 anos, participou de 55 minutos da atividade, que terminou com a goleada de 5 a 1, com gols de Ricardo Graça, Marquinho, Gabriel Pec e Tiago Reis, duas vezes.

Principal reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro, o colombiano corre contra o tempo para ficar à disposição. Longe da forma física ideal, Guarín tem se esforçado para acelerar o processo de condicionamento, mas com a bola nos pés tem mostrado qualidade na distribuição das jogadas.

O técnico Vanderlei Luxemburgo acredita que jogando o volante pode ‘encurtar’ o trabalho de recondicionamento. No entanto, aguarda o aval da preparação física e fisiologia para relacionar o reforço par ao clássico com o Botafogo, quarta-feira, em São Januário, e, quem sabe, lhe garantir alguns preciosos minutos em campo.

Com os titulares em trabalho regenerativo, Luxa escalou a equipe reserva com: Sidão, Cáceres, Fellipe Bastos, Ricardo Graça e Danilo Barcellos; Bruno Gomes, Guarín, Bruno César, Marcos Junior e Marquinho; Tiago Reis.