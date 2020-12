Em jogo tranquilo, Manchester City vence o Newcastle pelo Inglês Time de Pep Guardiola domina a partida, se impõe atuando em casa e não encontra dificuldades para vencer os Magpies. Com Covid-19, Gabriel Jesus não jogou

Mais três pontos para os comandados de Guardiola. Neste sábado, o Manchester City recebeu o Newcastle no Boxing Day da Premier League e os Sky Blues venceram por 2 a 0. Gündogan e Ferrán Torres marcaram os gols, que colocam a equipe azul na quinta colocação do Campeonato Inglês.

NA PACIÊNCIA

O Manchester City tentou furar a defesa do Newcastle nos minutos iniciais, mas o time de Pep Guardiola encontrou certa resistências. E no melhor estilo tiki-taka, o clube azul abriu o placar com Gündogan. Com paciência, o City trocou passes e De Bruyne tocou para João Cancelo, que achoy Sterling dentro da área. O camisa 7 rolou para o meio-campista alemão, que só bateu para o gol.

NA PERSISTÊNCIA

No início do segundo tempo, o Manchester City seguiu o ritmo forte e chegou ao segundo gol com Ferrán Torres. Após bate e rebate perto da área dos Magpies, João Cancelo cruzou, a defesa do Newcastle tentou cortar, mas a bola sobrou para o espanhol. Sozinho, o camisa 21 só empurrou para o gol.

CHANCES PERDIDAS

Após fazer o segundo gol, o Manchester City não quis saber de controlar o jogo e seguiu pressionando. E os dois gols ficaram baratos para o Newcastle, que poderia voltar para casa com uma goleada na mala. Stones, Sterling e Agüero perderam grandes chances cara a cara com o goleiro Karl Darlow.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o Everton, fora de casa. O jogo acontece na segunda-feira, no Goodison Park. O Newcastle, por sua vez, volta aos gramados na quarta-feira. O adversário será o Liverpool, em casa.

