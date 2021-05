Em jogo sem emoções Athletico-PR bate o América-MG em Curitiba O Coelho não conseguiu trazer o empate da Arena da Baixada e estreou na Série A 2021 com uma derrota

Em um jogo de poucas emoções, o Athletico-PR derrotou o América-MG por 1 a 0, gol de Carlos, aos 42 minutos do segundo tempo, começando com o pé direito na competição nacional. O Coelho, de volta à elite nacional, não conseguiu evitar a derrota para o Furacão.

O duelo foi sem lances importantes, com baixa produção ofensiva de ambos os lados. Quando o jogo caminhava para o empate, CArlos, conseguiu tirar o zero do placar e dar os três pontos aos paranaenses.

Sem transmissão pela TV

Como o Athletico-PR tem contrato apenas para transmissões na TV Aberta e fechada só com a TNT Sports, o duelo não foi televisionado. Para que houvesse transmissão acontecesse, o América-MG teria de ter acordo na TV fechada com a Turner, dona da TNT, ou o Furacão com a Globo para o Pay Per View.

Próximos jogos

O Coelho encara o Criciúma na quarta-feira, 2 de junho, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Independência. Pelo Brasileiro, no domingo, 6, em casa, os mineiros recebem o Corinthians, às 16h.

A agenda do Furacão também será intensa. Na quinta, 3 de junho, às 19h, duela com o Avaí, também pela Copa do Brasil. No Brasileirão vai até Caxias do Sul pegar o Juventude, às 18h15 do domingo, 6 de junho.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATHLETICO-PR 1 X 0 AMÉRICA-MG

Data:30 de maio de 2021

Horário: 18h15 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Nikão (ATH), Anderson Jesus (AME), Zé Ricardo (AME)

Cartões vermelhos:

Gols: Carlos, aos 42’-2ºT(1-0)

ATHLETICO-PR (Técnico: Antônio Oliveira)

Santos; Khellven (Marcinho, aos 41’-2ºT), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian (Leo Citadini, aos 41’-2ºT) e Jadson (Carlos Eduardo, aos 12’-2ºT); Vitinho (Terans, aos 32’-2ºT), Nikão e Renato Kayzer (Matheus Babi, aos 13’-2ºT).

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e Marlon(Alan Ruschel, aos 38’-2ºT); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Bruno Nazário (Geovane, aos 18’-2ºT), Rodolfo (Ademir, aos 34’-2ºT) e Felipe Azevedo (Ramon, aos 15’-2ºT).

