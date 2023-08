Em jogo quente, São Paulo perde para o América-MG e vê Libertadores cada vez mais distante

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 27/08/2023 - 18:21 Compartilhe

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o América-MG na Arena Independência, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Os gols do Coelho foram marcados por Gonzalo Mastriani e por Rodrigo Varanda. Alexandre Pato descontou para o Tricolor.

Com este resultado, o São Paulo segue estacionado no meio da tabela, ocupando a 11ª posição da tabela com 28 pontos conquistados. O América, por sua vez, segue na lanterna da competição com apenas 13 pontos, mas voltou a vencer no Brasileirão após 10 jogos e reduziu a distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

!SÃO RAFAEL! Em jogada de escanteio, Danilo Avelar acertou cabeçada forte no canto direito de Rafael, que se esticou todo para fazer uma defesaça e evitar que o Coelho abrisse o placar.

!ELE CRAVA! Já no segundo tempo, Mastriani abriu o placar para o América após finalizar uma boa jogada criada pelo lado direito do ataque, com uma tabela envolvente entre Rodriguinho e Felipe Azevedo.

!TRETA! Mastriani fez uma falta dura em cima de Welington e foi tirar satisfação com o jogador, cobrando ‘fair play’ por uma jogada anterior. A reação deu início a uma confusão generalizada, com direito a duas expulsões: Mastriani pelo América e Arboleda, no banco de reservas, pelo São Paulo.

!PATO MARCOU GOL! Calleri foi empurrado na área e o árbitro marcou pênalti para o São Paulo. Alexandre Pato cobrou e Matheus Cavichioli defendeu, mas deu rebote para o meio da área. Um pouco mais atento que no primeiro lance, Pato não desperdiçou a sobra e empatou a partida.

!FEZ A CAMA NA VARANDA! Com um jogador a menos e sofrendo pressão do São Paulo, o América conseguiu um gol milagroso nos acréscimos, quando Daniel Borges passou por três defensores do São Paulo e cruzou para a finalização de Rodrigo Varanda. América na frente novamente.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Com exceção da grande defesa de Rafael logo aos 10 minutos de jogo, poucas coisas se salvam. O América se trancou na defesa com uma linha de cinco defensores e impediu qualquer jogada criativa do São Paulo, que voltou ao estilo ‘toca-toca’, trocando muitos passes e criando poucas chances de gol.

E A ETAPA FINAL?

Ao contrário da primeira etapa, o segundo tempo foi quente, com mais chances de gol e direito a confusão entre os times. Dorival bem que tentou deixar o time do São Paulo mais agressivo com as substituições, mas o América soube aproveitar os espaços cedidos pelo Tricolor nos contra-ataques.

O QUE VEM POR AÍ?

Agora, ambas as equipes mudam seu foco para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O América-MG joga na próxima quinta-feira (31), às 19 horas (horário de Brasília), diante do Fortaleza, tentando reverter a derrota por 3 a 1 do jogo de ida. O São Paulo, por sua vez, recebe a LDU (EQU) também precisando reverter o placar do jogo de ida (2 a 1). O jogo do Tricolor também está marcado para quinta-feira (31), às 19 horas (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG x SÃO PAULO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 27/08/2023 (domingo), às 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Público e renda:

Cartões amarelos: Emmanuel Martínez (19’/1ºT), Felipe Azevedo (33’/1ºT), Breno Cascardo (21’/2ºT), Iago Maidana (34’/2ºT) e Juninho (35’/2ºT) para o América-MG; Matheus Belém (36’/1ºT) para o São Paulo

Cartões vermelhos: Gonzalo Mastriani (28’/2ºT) para o América-MG; Arboleda (31’/2ºT, no banco de reservas) para o São Paulo.

Gols: Gonzalo Mastriani (16’/2ºT) (1-0), Alexandre Pato (36’/2ºT) (1-1) e Rodrigo Varanda (45’/2T) (2-1).

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Rodriguinho (Breno Cascardo, aos 20’/2ºT), Lucas Kal (Daniel Borges, aos 19’/2ºT), Juninho, Emmanuel Martínez e Marlon (Éder Ferreira, aos 31’/2ºT); Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda, aos 26’/2ºT) e Gonzalo Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Matheus Belém, Alan Franco e Moreira (Welington, aos 26’/2ºT); Pablo Maia, Luan (Calleri, aos 19’/2ºT), Michel Araújo, James Rodríguez (Alexandre Pato, aos 26’/2ºT) e Wellington Rato (Luciano, aos 19’/2ºT); Juan (Lucas Moura, no intervalo). Técnico: Dorival Júnior.

