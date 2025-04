Em jogo nervoso, Coritiba e Novorizontino empatam sem gols pela Série B

No duelo dos postulantes ao acesso, Coritiba e Novorizontino fizeram um jogo nervoso, com muitas faltas e discussões acaloradas, principalmente na primeira etapa., porém o placar não foi movimentado no Couto Pereira, com a dupla ficando no empate sem gols nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista teve dois jogadores expulsos: Dantas e Patrick Brey, um em cada tempo, e ainda um pênalti desperdiçado de Robson.

Com o placar, o Coritiba perdeu a chance de se manter na liderança, chegando a sete pontos, empatado com o Cuiabá e podendo ver Goiás e CRB se isolarem na ponta. Já o Novorizontino soma cinco pontos e ocupa a sétima colocação.

A primeira etapa foi de muita intensidade e divididas fortes, deixando o jogo nervoso e faltoso. A primeira grande chance saiu do lado do Novorizontino, em chute de Matheus Frizzo de longe. A resposta do Coritiba veio de Bruno Melo, também de fora da área.

O duelo era pouco atrativo e sobrou discussões no campo. Aos 38, Dantas deixou o time paulista com um a menos, após Dantas ser expulso com a ajuda do VAR após agredir Josué. Mesmo assim, o Novorizontino teve a chance de sair na frente, em cobrança de pênalti, mas Robson parou em Pedro Rangel.

A segunda etapa foi com os nervos mais calmos e com os times mais estrategistas. Com um a menos, o Novorizontino se fechou na defesa, mas aproveitava bem o corredor para explorar o contra-ataque. Já o Coritiba tinha paciência para tocar a bola e encontrava os espaços, porém sem efetividade nas finalizações.

O tempo passava e o panorama da partida seguia o mesmo, com um ataque contra defesa dos donos da casa, porém nada que levasse perigo. Na reta final, Patrick Brey levou o segundo amarelo e deixou o Novorizontino com dois a menos. Nos acréscimos o Coritiba foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu furar a defesa adversária e o empate sem gols persistiu até o fim.

O Coritiba agora volta a campo na segunda-feira, às 21h30, diante do Remo, no Mangueirão. Mais cedo, às 19h, o Novorizontino encara o Criciúma, dentro de casa, no Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 NOVORIZONTINO

CORITIBA – Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Guilherme Aquino e Bruno Melo (Carlos de Pena); Sebastián Gómez (Geovane), Machado (Júnior Brumado) e Josué; Nicolas Careca (Ruan Assis), Gustavo Coutinho e Lucas Ronier (Wallisson). Técnico: Mozart.

NOVORIZONTINO – Airton; Rodrigo Soares (Renato Palm), Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Luís Oyama (Fábio Matheus), Dantas e Matheus Frizzo (Marlon); Waguininho e Robson (Pablo Dyego). Técnico: Umberto Louzer.

CARTÕES AMARELOS – Machado (Coritiba); Patrick Brey e Jean Irmer (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO – Dantas e Patrick Brey (Novorizontino).

ÁRBITRO – Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA – R$ 447.035,00.

PÚBLICO – 25.765 torcedores.

LOCAL – Couto Pereira, em Curitiba (PR).