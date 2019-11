Em jogo movimentado, Vitória e CRB empatam no Barradão pela Série B

Vitória e CRB fizeram um animado duelo nordestino, nesta terça-feira, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate, por 2 a 2, no estádio Barradão, em Salvador, porém, pouco ajudou baianos e alagoanos na lista contra o descenso e pelo G4, respectivamente. Felipe Gedoz e Thiago Carleto, de pênalti, fizeram os gols do Vitória, enquanto Élton e Léo Ceará anotaram para o CRB.

O empate manteve o Vitória na briga contra o rebaixamento. O clube baiano ocupa a 13.ª colocação com 42 pontos, sete acima da zona da degola. O CRB, por sua vez, perdeu a chance de encostar um pouco mais no G4. Os alagoanos pararam na sexta colocação com 51 pontos, seis abaixo da zona de acesso.

Se o Vitória entrou em campo para confirmar a permanência na Série B, o CRB foi em busca do G4. E os alagoanos ficaram mais próximos do objetivo aos 12 minutos. Élton recebeu na entrada da área e bateu. A bola desviou em Ramon e estufou as redes dos donos da casa.

O Vitória superou o gol apenas aos 27 minutos, quando Anselmo Ramon cabeceou com perigo. Aos 35 e 36 minutos, o goleiro Edson Mardden trabalhou nos chutes perigosos de Wesley e Rodrigo Andrade, respectivamente.

O time baiano voltou mais ligado no segundo tempo e empatou logo aos 13 minutos. Anselmo Ramon ficou com a bola rebatida e rolou na medida para Felipe Gedoz encher o pé e fazer um grande gol. O CRB, porém, não se intimidou e voltou à frente quatro minutos depois. Léo Ceará recebeu de Alisson Farias e tocou na saída do goleiro Martín Rodríguez.

Aos 26 minutos, o zagueiro Victor Ramos recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso ao colocar a mão na bola dentro da área. Na cobrança do pênalti, Thiago Carleto encheu o pé, mandou no meio do gol e empatou a partida. Os donos da casa seguiram em cima, mas não conseguiram o gol da virada e ainda tiveram Van expulso.

O Vitória voltará a campo na sexta-feira, feriado de Proclamação da República, às 16 horas, para encarar o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36.ª rodada. O CRB, por sua vez, receberá a Ponte Preta no sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 CRB

VITÓRIA – Martín Rodrígues; Van, Everton Sena, Ramon e Thiago Carleto; Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade (Felipe Gedoz), Wesley e Felipe Garcia (Eron); Anselmo Ramon (Caicedo). Técnico: Geninho.

CRB – Edson Mardden; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor Cariús; Claudinei, Lucas Siqueira, William Barbio e Élton (Lucas Abreu); Alisson Farias (Ewerton Páscoa) e Léo Ceará (Willians Santana). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Élton, aos 12 minutos do primeiro tempo; Felipe Gedoz, aos 13, Léo Ceará, aos 17, e Thiago Carleto, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB).

CARTÕES AMARELOS Everton Sena, Thiago Carleto, Wesley (Vitória); Claudinei, William Barbio, Igor, Victor Ramos, Daniel Borges (CRB).

CARTÕES VERMELHOS – Van (Vitória) e Victor Ramos (CRB).

RENDA – R$ 58.460,00.

PÚBLICO – 6.105 pagantes (6.504 total).

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).