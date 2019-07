Em jogo movimentado no Mangueirão, Paysandu e Boa empatam pela Série C

Num jogo bastante movimentado, Paysandu e Boa empataram por 2 a 2, nesta segunda-feira à noite, no estádio Mangueirão, no encerramento da 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado não agradou aos dois times.

A equipe paraense acumulou seu oitavo empate na competição e segue fora do G-4 da tabela. Soma 20 pontos, em quinto lugar. Já o time mineiro atingiu os 15 pontos, em sétimo lugar, ainda mais preocupado em se distanciar na zona de rebaixamento, no Grupo B.

O Boa, em um rápido contra-ataque, abriu o placar aos 38 minutos, com Kaio Cristian. O Paysandu empatou de pênalti aos 11 minutos, com Tomás Bastos. A alegria durou pouco, porque aos 16 minutos, o Boa voltou a comandar o placar, com Gindré também convertendo em penalidade. O gol de empate foi marcado por Nícolas aos 26 minutos, de cabeça.

Os dois times voltam a campo pela Série C no fim de semana. No primeiro sábado de agosto, o Papão da Curuzu visita o São José-RS às 17h. O jogo ocorre no Passo D’Areia, em Porto Alegre, e é duelo direto pelo G-4.

O Boa, por outro lado, busca se distanciar da zona da degola em confronto direto diante do Luverdense. A time mineiro recebe às 16h do domingo, no Melão, em Varginha (MG).