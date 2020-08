Em jogo movimentado, Náutico e Operário-PR empatam sem gols Nos Aflitos, o Timbu foi melhor, mas não conseguiu furar a retranca do Fantasma

Nos Aflitos, o Náutico foi melhor, mas parou na retranca do Operário. No fim, o empate sem gols frustrou os dois times. Com o placar, o Timbu é o 15º, com um ponto. O Fantasma é o vice-líder, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Náutico recebe o CRB, nos Aflitos. O Operário-PR mede forças com o América-MG, no Independência.

O confronto



O Náutico foi melhor ao longo da etapa inicial. Com volume de jogo, o Timbu criou boas oportunidades, mas pecou na tranquilidade na hora de finalizar. Para entender a superioridade, em 16 minutos, o time de Recife havia desperdiçado duas chances claras com Kieza e Jean Carlos.

O Operário-PR, que adotou uma postura mais retraída, teve uma chance com Thomaz, que parou em Jefferson.

Nos minutos finais, o Timbu criou a última jogada com Rhaldney. No chute cruzado, o goleiro Rodrigo Viana salvou.

No segundo tempo, cada time teve uma chance antes dos 10 minutos. Pelo Náutico Kieza viu Sávio tirar a bola de cima da linha. Já o Fantasma desperdiçou em cabeçada de Juninho.

Apesar da velocidade dentro de campo, o ritmo faz equipes começou a cair drasticamente e o empate sem gols foi a consequência.

