Em jogo movimentado, Napoli e Genk empatam na Champions

ROMA, 2 OUT (ANSA) – Depois de vencer o atual campeão Liverpool, o Napoli empatou, nesta quarta-feira (2), em 0 a 0 com o Racing Genk, no Cristal Arena, na Bélgica, a partida válida pela segunda rodada do grupo E da Champions League. Apesar de não saírem do 0 a 0, as duas equipes fizeram um jogo com várias finalizações.

Com o empate, o time italiano permanece na liderança do grupo E, com quatro pontos, enquanto os belgas amargam a terceira colocação, com apenas um. Na próxima rodada da competição, o Napoli enfrenta o Red Bull Salzburg, no dia 23 de outubro, às 16h. Já o novo confronto contra o Racing Genk acontecerá em 12 de dezembro. (ANSA)