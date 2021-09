Em jogo movimentado na primeira etapa, Atlético-GO e Cuiabá acaba empate

No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético-GO e Cuiabá empataram pelo placar de 0 a 0. O jogo foi bastante movimentado no primeiro tempo. O Cuiabá começou criando ótima chances, mas depois foi o Dragão que dominou a etapa inicial. No segundo tempo, os dois times caíram muito de rendimento e o jogo acabou empatado sem as equipes conseguirem balançar as redes.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Fortaleza, no estádio Castelão. Já o Cuiabá recebe o América-MG, na Arena Pantanal. Ambas as partidas serão realizadas no dia 02 de outubro e também às 17h00.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

CUIABÁ COMEÇA ASSUSTANDO

Logo no primeiro minuto de jogo o Cuiabá foi para cima do Atlético-GO e quase abriu o placar. Após chutão de Walter, a bola foi para Clayson, que dominou e entregou para Elton. Ele invadiu a área e bateu. Fernando Miguel fez ótima e evitou que o Dragão tomasse o gol.

ATLÉTICO-GO TOMA CONTA DO JOGO E PRESSIONA

Apesar do grande susto no início da partida, o Atlético-GO logo tomou conta da partida e começou a criar várias oportunidades. Foi um total de 12 finalizações ao longo de toda a primeira etapa, mas que o ataque do Dragão não teve competência para marcar.

Das oportunidades criadas, teve voleio de André Luis para fora, as duas finalizações (João Paulo e Matheus Barbosa) que obrigaram o goleiro Walter a fazer ótimas intervenções. E por fim, aos 34, Igor Cariús poderia ter marcado após cobrança de escanteio, mas ele acabou desperdiçando chutando para fora.

Vale ressaltar que apesar do domínio da equipe do Dragão, o Dourado conseguiu fazer um bom primeiro tempo, mostrar organização na marcação e tentar surpreender o time goiano no contra-ataque.

SEGUNDO TEMPO

JOGO CAI DE RENDIMENTO NA ETAPA COMPLEMENTAR

Ao contrário do primeiro tempo, o Atlético-GO não manteve o mesmo ritmo, assim como o Cuiabá. Sendo assim, o jogo passou a ficar mais concentrado na marcação forte e as chances ficaram cada vez mais raras.

DRAGÃO ASSUSTA; DOURADO RESPONDE NO CONTRA-ATAQUE

Após um longo período sem emoção, o Atlético-GO conseguiu criar uma boa oportunidade. Aos 27 minutos, André Luís recebeu passe e deu um lindo passe de calcanhar para Zé Roberto. O atacante finalizou, mas a bola foi para fora desperdiçando uma chance de ouro.

Aos 33 minutos, a resposta do Cuiabá veio em contra-ataque rápido. Jenison toca para Clayson, que recebe o passe, mas acaba finalizando em cima da marcação e perdendo a oportunidade de surpreender o adversário.

FINAL DE JOGO DE MUITA MARCAÇÃO, MAS SEM EMOÇÃO

Quem pensava que uma oportunidade para cada lado no meio da etapa complementar faria o jogo melhorar se enganou completamente. Os dois times arriscaram muito pouco na reta final da partida e jogo acabou no empate de 0 a 0.





E MAIS:

E MAIS:

Veja também