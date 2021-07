Em jogo movimentado, Fortaleza bate o Corinthians com golaço de Robson

Fortaleza e Corinthians fizeram um jogo movimentado na noite deste domingo (11), pela 11ª rodada do Brasileirão, no estádio do Castelão, em Fortaleza, com o Leão vencendo por 1 a 0, gol marcado em um chutaço de fora de área, aos 18 minutos de jogo.

Com o resultado, o time cearense engatou a segunda vitória consecutiva, enquanto o Timão não conseguiu vencer duas partidas seguidas pelas primeira vez neste Brasileirão.

FORTALEZA COMEÇA EM CIMA…

O Fortaleza começou a partida encurralando o Corinthians, mas demorou 18 minutos para abrir o placar.

Antes, o clube chegou com perigo com dois chutes na entrada da área, um que foi para fora e outro que levou perigo ao goleiro Cássio.

Antes, o Timão até esboçou uma evolução, mas sem ser muito criativo.

… E ABRE O PLACAR

Embora tivesse complicações para furar a última linha defensiva do Timão, o Leão arriscava muito bem de fora de área. E foi assim que a equipe cearense abriu o placar. Aos 18 minutos do segundo tempo, com Robson enchendo o pé de longa distância e vazando o goleiro Cássio.

VITAL PARA EM FELIPE ALVES

​

O Corinthians até tentou esboçar uma reação após sofrer o gol, cresceu, mas teve muita dificuldade na criação.

A melhor chance foi em uma descida pela direita, onde Fagner serviu Mateus Vital, que parou em boa defesa de Felipe Alves.

Timão foi derrotado fora de casa (Foto: Divulgação/Corinthians)

FESTIVAL DE CARTÕES

O primeiro tempo também foi preenchido por cartões amarelos. O primeiro foi para Felipe, do Fortaleza, por reclamação. Lucas Crispim, também do Leão, Gil e Cantillo, do Corinthians, receberam por entradas faltosas.

SEGUNDO TEMPO ABERTO

O Fortaleza voltou para o segundo tempo com Marcelo Boeck no gol, no lugar do lesionado Felipe Alves. O Timão promoveu as entradas de Roni e Araos, para se lançar ao ataque.

E o início do segundo tempo foi de um jogo aberto, com oportunidades para ambos os lados.

O Leão conseguiu uma oportunidade de dentro da área corintiana, mas David chutou para fora.

O Corinthians, por sua vez, quase empatou em dois lances seguidos, o primeiro com Mosquito e o segundo com Gil obrigando Boeck fazendo grande defesa, após cobrança de escanteio.

O Fortaleza voltou a assustar com um chute de fora de área, com David tirando tinta de Marcelo Boeck.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!

E MAIS:

FORTALEZA X CORINTHIANS – 11ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Data e Hora: 11 de julho de 2021, às 21h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Público e renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Felipe, Jacakson e Lucas Crispim (Fortaleza); Cantillo e Gil (Corinthians)

Cartão vermelho:

GOLS: 1-0 Robson (18’/1T)

FORTALEZA: Felipe Alves (Marcelo Boeck, intervalo); Tinga, Benevenuto, Titi e Ronald; Felipe, Matheus Vargas (Osvaldo, 33’/2T), Lucas Crispim (Bruno Melo, 19’/2T) e Yago Pikachu; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Araos), Gabriel, Gustavo Mosquito (Marquinhs, 27’/2T), Vitinho (Roni, intervalo) e Mateus Vital (Luan, 27’/2T); Jô. Técnico: Sylvinho

E MAIS:

Veja também