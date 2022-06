Em jogo movimentado, Bahia vence Sport e garante permanência no G-4 Leão da Ilha fecha o G-4, com 19 pontos, na 4ª colocação

Nesta quarta-feira (8), o Bahia venceu, por 1 a 0, o Sport. Os times se enfrentaram pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vitor Jacaré anotou o único gol do duelo.





Com o triunfo, o Bahia se firma no G-4. A equipe tricolor ocupa a 3ª colocação, com 20 pontos – oito a menos que o Cruzeiro, o líder. Enquanto isso, o Sport fica uma posição, com 19 tentos.

MUITO MOVIMENTADO E GOL ANULADO…



A primeira etapa entre as equipes foi muito movimentada. Brigando pela vice-liderança da Série B, os dois times foram com tudo. O Bahia, inclusive, pressionou os pernambucanos desde o apito inicial. O Tricolor levou perigo com chutes de Davó e Rildo, mas nada marcaram.

Se defendendo bem, o Sport chegou menos ao ataque. Porém, foi o time que mais chegou perto de balançar as redes. Aos 17, Giovanni, de dentro da área, driblou Luiz Otávio e, cara a cara com Danilo Fernandes, isolou. Aos 43, o Leão abriu o placar com Kayke, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o tento.

EM BUSCA DOS GOLS!

Os times seguiram com alta intensidade na segunda etapa. O Bahia continuou se movimentando bastante e teve boas chances com Daniel, Mugni e Rodallega. Contudo, os três não tiveram sucesso. O Leão se jogou mais na partida. Com isso, o Leão apareceu com Luciano Juba e Kayke, que perderam a chance.

Depois das investidas, os pernambucanos começaram a controlar mais o duelo. Após algumas mudanças, os donos da casa tiveram boa chance, com Emerson Santos, que arriscou de fora da área. O gol do Bahia saiu apenas aos 32. Na jogada, Vitor Jacaré limpou e chutou de fora da área, surpreendendo Maílson. No final do duelo, Carlos Eduardo recebeu vermelho.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SPORT

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 08/06/2022 – 21h30 (de Brasilia)

Público: 27.343 torcedores

Renda: R$ 639.672,50

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Rodallega, Emerson Santos, Patrick de Lucca e Daniel (Bahia); Sander e Pedro Naressi (Sport)

Cartões vermelhos: Carlos Eduardo (Sport)

GOLS: Vitor Jacaré, aos 32’/2ºT (1-0)

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Didi (Gabriel Xavier, aos 35’/2ºT) e Djalma Silva (Luiz Henrique, aos 23’/2ºT); Patrick de Lucca, Lucas Mugni (Emerson Santos, aos 22’/2ºT) e Daniel; Rildo (Raí Nascimento, aos 35’/2ºT), Rodallega e Davó (Vitor Jacaré, aos 22’/2ºT).

SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho (Pedro Naressi, aos 39’/2ºT), Bruno Matias (Ronaldo Henrique, aos 39’/2ºT), Thiago Lopes (Bill, aos 12’/2ºT), Giovanni (Parraguez, aos 25’/2ºT) e Luciano Juba; Kayke (Vanegas, aos 25’/2ºT).