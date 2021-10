Em jogo movimentado, ABC elimina o Jacuipense e avança na Pré-Copa do Nordeste Mostrando força em casa, equipe potiguar segue em busca de uma vaga na fase de grupos da competição

Embalado pelo fato de ter conquistado o acesso para a Série C do Brasileirão em 2022, batendo o Caxias do Sul nas quartas de final, o ABC voltou a campo nesta quarta-feira, desta vez pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste, no estádio Frasqueirão, diante do Jacuipense. Após abrir 2 a 0 de frente, o Leão Grená chegou ao empate ainda na primeira etapa, entretanto, já no segundo tempo, Wallyson e Negueba trataram de fechar a conta em 4 a 2, classificando o clube potiguar.

Na próxima fase da competição, o Mais Querido já tem rival definido. Trata-se do Sousa, da Paraíba, que, nas penalidades, eliminou o Confiança.

Início arrasador do ABC

Colocando pressão desde os primeiros movimentos, o ABC tratou de dar trabalho ao sistema defensivo da Jacuipense mantendo a posse de bola e ditando o ritmo. Sendo assim, logo aos 6 minutos, em cobrança rasteira de escanteio batido por Wallyson, Negueba conseguiu o domínio e mandou para o fundo das redes.

Após o tento, o Mais Querido continuou em cima do adversário. Com isso, em uma nova chegada, teve um pênalti a seu favor após a bola tocar no braço de Tiago dentro da área. Na cobrança, o camisa 11 Wallyson, batendo rasteiro, viu o goleiro Jean chegar bem no canto, mas que acabou entrando ampliando para 2 a 0.

Jacuipense mostra poder de reação e iguala tudo



Mesmo em desvantagem no duelo, o Leão, em uma das raras chegadas ao seu campo de ataque, teve uma penalidade marcada momentos depois. Ao tentar limpar a jogada, Jeam acabou sendo derrubado pelo goleiro Wellington. Na batida, Danilo Rios manteve a calma e, deslocando o camisa 1, colocando fogo na partida.

Vendo o rival crescer com o gol, o ABC voltou a pressionar. Em uma rápida chegada, Allan Dias cabeceou na trave para desespero do atleta e da torcida que marcava presença nas arquibancadas do Frasqueirão. Entretanto, já na reta final da etapa, aproveitando desarme, os visitantes voltaram a surpreender com Jeam, que ao mandar uma bomba no ângulo, não deu chances para o goleiro do alvinegro empatando o jogo antes do término da etapa.

ABC volta a ficar em vantagem



Não muito diferente de como foi no início da partida, o alvinegro já tratou de ir para cima do rival. Com isso, aos 8, encontrou seu terceiro tento com Wallyson, que finalizou com precisão após boa troca de passes.

Com o tempo passando, os dois treinadores então optaram por algumas trocas em seus esquemas táticos. Porém, até meados dos 30 minutos, poucas foram as chances criadas pelo Jacuipense, deixando a torcida da casa tranquila com o resultado parcial.

Mandantes ampliam e fecham a conta



Querendo encontrar mais um tento, o ABC voltou a buscar mais o seu campo de ataque. Até que aos 34, após cruzamento de Wallyson, Negueba, de cabeça, balançou as redes sem chances para o goleiro Jean.

Praticamente com o placar resolvido, o time de Moacir Júnior apenas administrou o resultado até o apito final do árbitro comemorando sua vaga para a próxima fase de competição.







FICHA TÉCNICA

ABC 4×2 JACUIPENSE

Data e horário: 20/10/2021, às 19h30 (de Brasília)

​Local: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)

Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)

Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira (MA) e Raelson Almeida (MA)

Cartões Amarelos: Tiago, 39’/1ºT; Marcos Antônio, 43’/1ºT; Luís Fernando, 48’/2ºT

Gols: Negueba, 6’/1ºT (1-0); Wallyson, 17’/1ºT (2-0); Danilo Rios, 29’/1ºT (2-1); Jeam, 40’/1ºT (2-2); Wallyson, 8’/2ºT (3-2); Negueba, 34’/2ºT (4-2)

ABC: Wellington; Netinho (Netinho, aos 16’/2ºT), Marcos Antônio (Valderrama, aos 16’/2ºT), Alisson Cassiano, Felipinho; Felipe Manoel (Allef, aos 16’/2ºT), Suéliton e Allan Dias; Wallyson (Vinicius Silva, aos 43’/2ºT), Negueba e Gustavo Henrique (Alexandre, aos 39’/2ºT).

(Técnico: Moacir Júnior)

JACUIPENSE: Jean; Railan (Eudair, aos 36’/2ºT), Tiago, Cabral e Vicente; Kaefer, Luis e Danilo Rios (Bambam, aos 24’/2ºT); Jeremias (Jeremias, aos 18’/2ºT), Jeam e Bruninho.

(Técnico: Tiago Neiva)

