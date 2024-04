Em jogo morno, Stuttgart vence Dortmund e iguala pontuação do Bayern de Munique

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/04/2024 - 16:07 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund recebeu o Stuttgart, terceiro colocado no Campeonato Alemão, visando manter sua boa pontuação como quarto classificado no torneio – vai para a Liga dos Campeões. O resultado foi um jogo truncado e sem imaginação, que terminou em 0 a 1 para os visitantes.

Os números finais, entretanto, colocaram a equipe em terceiro no campeonato, atrás apenas do Bayern de Munique, mas com a mesma pontuação: 60. O Dortmund caiu para o quinto lugar, atrás do RB Leipzig por saldo de gols, com 53 pontos.

O Dortmund começou com mais produtividade do que o Stuttgart, que se fechava com cinco zagueiros atrás e dificultava os avanços do adversário. Aos 13, Emre Can finalizou no alvo, mas a chance foi defendida pelo goleiro Nübel.

O jogo estava igual – com o Stuttgart tentando sair nos contra-ataques -, mas o Dortmund melhorou seu trabalho de grupo, embora não conseguisse se aprofundar no campo do visitante no último terço do campo defensivo. O Borussia precisava vencer para se afastar do Leipzig – que venceu o Wolfsburg e chegou a 53 pontos, um atrás do aurinegro -, e se manter no G-4 do Alemão.

O segundo tempo começou com o Stuttgart chamando o Dortmund para seu campo, saindo em sequência pela esquerda e quase obtendo um pênalti. Em outra jogada no lado esquerdo, Lewweling chutou para fora após cruzamento.

O Dortmund tentava atacar, mas parava na defesa do Stuttgart. Em contra-ataque, de 17 segundos e seis passes, Lowelling cruzou e Guirassy finalizou dentro da área: 1 a 0 Stuttgart.

A partir daí, o Stuttgart dominou o jogo no meio-campo e chegava como queria ao gol, mas não aproveitava. Aos 51, Haller finalizou no alvo, mas a chance foi defendida pelo goleiro.

Na defesa, os visitantes se defendiam com todos os homens de linha atrás da linha da bola, com pouco aproveitamento. E assim foi até o fim do jogo.