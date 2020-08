Em jogo morno, Oeste e Chapecoense ficam no zero pela Série B Em partida sem grandes emoções na Arena Barueri, equipes somaram apenas um ponto cada na primeira rodada da competição

Em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão Série B, Oeste e Chapecoense bem que tentaram, mas não conseguiram tirar o zero do placar na manhã de domingo (9), na Arena Barueri.

Com o resultado, a equipe de Renan Freitas agora mira o próximo confronto diante o CRB, em Alagoas, enquanto o time de Umberto Louzer receberá o CSA, na Arena Condá. Ambos os jogos serão disputados na próxima quarta-feira (12).

E MAIS:

O jogo

Mesmo atuando longe de seus domínios, a equipe da Chapecoense, que recentemente chegou à final do Campeonato Catarinense, não sentiu-se intimidada e partiu pra cima do Oeste logo no início. Nos primeiros 10 minutos de jogo, a equipe catarinense deu trabalha ao sistema defensivo adversário, em três tentativas com Willian Oliveira, Aylon e Paulinho Moccelin, porém todas sem sucesso.

Entretanto, tentando esquecer a campanha que acabou decretando seu rebaixamento no Estadual, aos poucos foi melhorando no confronto e conseguindo achar espaços para atacar também. Com isso, aos 15 minutos, a primeira finalização com perigo foi Mantuan, passando ao lado da trave do gol de João Ricardo.

Com o panorama do confronto seguindo melhor para os donos da casa, já na reta final o time de Renan Freitas ainda teve mais duas chances de abrir a contagem em Barueri. Em uma delas, o camisa 1 da Chape acabou falhando ao fazer a defesa, mas rapidamente recuperou-se no lance mantendo o marcador parcial sem alteração.

No retorno para a etapa final, sem nenhuma troca em ambos os lados, até meados dos 15 minutos a partida mostrava-se equilibrada. Com poucos lances de perigo, os goleiros praticamente não trabalharam.

Com o passar do tempo, nem mesmo as alterações por ambos os lados surtiam efeito. Tentando segurar algumas investidas da Chape, o Oeste não se descuidava da defesa, apostando em contra-ataques rápido pra surpreender os catarinenses.

Contando os minutos no relógio com os acréscimos, a equipe de Umberto Louzer ainda seguia melhor na busca de um tento apenas. Porém, as chances não apareceram dando a deixa para a arbitragem dar o apito final na Arena.

E MAIS:

Veja também