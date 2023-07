Em jogo morno, Bragantino e São Paulo ficam no empate; veja o resultado

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 09/07/2023 - 18:30 Compartilhe

Com time alternativo, o São Paulo empatou sem gols jogando contra o Bragantino, neste domingo (9), no Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes não criraram muitas chances.

Com o empate, o São Paulo fica na 7ª posição na tabela, com 22 pontos. Já o Massa Bruta tem 24 pontos, na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Cinco lances que marcaram a partida

> JOGANDO NO SABÃO? Chamou atenção no começo da partida os escorregões dos jogadores, tanto do Bragantino, quanto do São Paulo. Cada lance tinha um atleta caído no chão depois de ‘patinar’.

> !ESTRELA DE BELÉM! Depois de duas grandes chances perdidas, o camisa 10 corintiano abriu o placar após falha feia de Mariano e passe caprichado de Yuri Alberto. Guedes estava doido para marcar pois vivia sem maior jejum de gols.

> !SONO DANADO! No começo do segundo tempo, as duas equipes praticamente só tocavam a bola e não conseguiam chegar perigosamente na meta adversária.

> !BOLA PARA O MATO QUE O JOGO É DE CAMPEONATO! Com dificuldade na criação, Bragantino e São Paulo apostavam nas bolas longas para os seus atacantes. A pelota mais ficava no ar do que no gramado.

> !LÁ VEM O PATO! Aos 33 do segundo tempo, Alexandre Pato entrou na vaga de David fazendo a sua reestreia pelo São Paulo depois de um ano sem jogar.

Como foi o primeiro tempo?

Jogando com uma escalação alternativa, o São Paulo apostou nos contra-ataques para tentar surpreender o Bragantino. No entanto, o Massa Bruta ficava mais com a bole e levava perigo ao Tricolor. A melhor chance da etapa inicial foi do Bragantino, com chute de Sorriso, que Matheus Belé, estreante como titular no profissional, tirou em cima da linha.

E a etapa final?

O segundo tempo foi praticamente um repeteco do primeiro, com o Bragantino tendo mais a posse de bola, mas sem assustar, assim como o São Paulo. As duas equipes erraram muitos passes. A principal novidade foi a entrada de Alexandre Pato, que voltou a jogar depois de um ano fora dos gramados.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do São Paulo é na quinta-feira (13), contra o Palmeiras, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Já o Bragantino volta a campo apenas no dia 15, contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO- BRASILEIRÃO – 14ª RODADA

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 09/7/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

Público e renda: 9.411 torcedores / R$ 415.320,00

Cartões amarelos: Vitinho e Juninho Caoixaba (BRA); Nathan e Marcos Paulo (SAO)

Cartões vermelhos: –





GOLS:

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom (Andrés Hurtado, aos 22′ do 2ºT), Eduardo Santos (Natan, aos 19′ do 1ºT), Luan Patrick e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Bruninho, aos 17′ do 2ºT), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso (Luan Cândido, aos 22′ do 2ºT) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 17′ do 2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO PAULO: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Nathan e Patryck; Méndez, Michel Araújo (Wellington Rato, aos 17′ do 2ºT) e Alisson (Rodrigo Nestor, aos 17′ do 2ºT); David, Marcos Paulo (Rodriguinho, aos 17′ do 2ºT) e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias