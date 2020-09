Em jogo morno, Atlético-GO e Grêmio apenas empatam Dragão abriu o placar com Edson e Isaque evitou a derrota do Tricolor

No estádio Olímpico, Atlético-GO e Grêmio empataram por 1 a 1. O resultado deixou o Dragão na 18ª colocação, com 6 pontos. O Tricolor é o 15º, com 8 pontos.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O Grêmio encara o Bahia, em Salvador.



O jogo



Logo aos 10 minutos o Atlético-GO abriu o placar. Na cobrança de escanteio, Edson apareceu sozinho para testar firme e vencer o goleiro Vanderlei, 1 a 0.

O gol sofrido abalou o Tricolor, que não conseguia entrar no jogo. Melhor para o Dragão, que explorava a velocidade, mas não finalizava com qualidade.

O empate só veio pouco antes do intervalo. Alisson tocou para Isaque, que deslocou o goleiro e saiu para o abraço. Inicialmente, o bandeira anulou o gol, mas o VAR salvou a arbitragem e confirmou o gol.

No segundo tempo o Atlético-GO voltou melhor. Em pouco mais de 15 minutos, o time da casa criou duas ótimas oportunidades com Renato Kyzer. Na primeira ele assustou em cabeçada. Pouco depois, ele saiu na cara de Vanderlei e chutou para fora.

Com pouca criatividade quando tinha a bola nos pés, o Grêmio era lento e quase não incomodava. O primeiro lance só veio perto dos 30 minutos, quando Everton jogou na cabeça de Alisson e Jean defendeu.

Melhor dentro de campo, o Dragão quase saiu de campo com a vitória. Em bela jogada coletiva, Matheuzinho soltou o pé da entrada da área e carimbou o travessão de Vanderlei.

ATLÉTICO-GO 1 x 1 GRÊMIO

Local: Olímpico, Goiânia (GO)

Data-Hora: 06/9/2020 – 19h

Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Auxiliares: Marcus Vinicius Gomes(MG) e Frederico Soares Vilarinho (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira(RN)

Cartões amarelos: Gustavo Ferrareis(AGO), Geromel, Kannemann, Diego Souza(GRE)

Cartões vermelhos: Geromel (GRE)

Gols: Edson (10’/1ºT) Isaque (42’/1ºT)

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, Éder, João Vitor e Nicolas; Marlon Freitas, Edson e Gustavo Ferrareis (Matheuzinho, aos 29/2ºT); Janderson (Everton Felipe, ao 0/2ºT), Renato Kayzer (Hyuri, aos 38/2ºT) e Chico (Henry Vaca, aos 45/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann (David Braz, aos 42/2ºT) e Cortêz; Lucas Silva (Darlan, aos 15/2ºT) e Matheus Henrique; Alisson (Luiz Fernando, aos 29/2ºT), Everton, Isaque (Fabrício, aos 42/2ºT)e Diego Souza (Robinho, aos 29/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

