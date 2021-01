Em jogo marcado por pênaltis, Bragantino vence o Ceará Massa Bruta contou com a mira de Claudinho para vencer o Vozão fora de casa

Na Arena Castelão, o Bragantino venceu o Ceará por 2 a 1 em jogo que ficou marcado por três gols de pênalti. Com o placar, o Massa Bruta chega aos 38 pontos, na 12ª posição. O Vozão é o 11º colocado, com 39 pontos.

Na próxima rodada, o Ceará visita o Goiás, na Serrinha. O Bragantino encara o Vasco da Gama, em Bragança.

O jogo



Os dois times se movimentaram bastante ao longo dos primeiros 45 minutos. Porém, não houve muita chance clara que pudesse levantar o torcedor do sofá.

Diante da forte marcação do Braga, o Ceará chegou apenas na bola aérea. Tiago foi no segundo andar e cabeceou. A bola pegou no poste e evitou o gol do Vozão. A resposta do Massa Bruta veio com Ytalo. Na cabeçada, o goleiro Richard se esticou todo e manteve o placar zerado.

Na etapa final o Bragantino abriu o marcador aos 10 minutos. Artur foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Claudinho marcou a favor do Massa Bruta, 1 a 0.

O VAR entrou em ação aos 15 minutos e mostrou ao árbitro o pênalti de Ryller no adversário. Lima chamou a responsabilidade e mandou para dentro da rede, 1 a 1.

Com um jogo mais truncado, o Bragantino levou perigo em chute de fora da área. Aderlan soltou o pé e Richard salvou.

Nos acréscimos, quando o jogo parecia decidido, o VAR chamou o árbitro e Marcelo de Lima Henrique deu pênalti a favor do Bragantino. Claudinho bateu firme e deu a vitória ao Massa Bruta.

