Em jogo marcado pela neve, Everton vence o Stoke City no Campeonato Inglês

Em um duelo marcado pela forte nevasca que afetou boa parte do gramado, o Everton superou as condições ruins, ignorou o mando adversário e venceu o Stoke City por 2 a 1, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Destaque para o turco Cenk Tosun, autor de dois gols.

O resultado fez a equipe subir para os 40 pontos, na nona colocação, sem maiores pretensões na atual temporada do Inglês. Já o Stoke City, com apenas 27 pontos, segue na penúltima colocação.

Com o gramado quase todo branco devido à neve que caiu durante boa parte da partida, as duas equipes fizeram um jogo travado neste sábado, com poucas chances criadas, especialmente no primeiro tempo.

O ritmo só foi melhorar nos minutos finais, quando os gols começaram a sair. Aos 25, após o goleiro e o zagueiro salvarem em cima da linha, Cenk Tosun aproveitou a sobra e abriu o placar para o Everton. Eric Maxim Choupo-Moting ainda empatou pouco depois, desviando cobrança de falta. Mas, já aos 39, o atacante turco fez o seu segundo e decretou o triunfo do time visitante.

Ainda neste sábado, contando com o apoio de sua torcida, o Bournemouth superou o lanterna West Bromwich Albion por 2 a 1. Já o Huddersfield Town foi surpreendido em casa e perdeu para o Crystal Palace por 2 a 0.