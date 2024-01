Em jogo marcado pela arbitragem, Vasco empata com Bangu no Carioca

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 28/01/2024 - 19:06 Para compartilhar:

Vasco da Gama e Bangu empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Praxedes e Payet marcaram os gols do Cruz-Maltino, enquanto Gabriel Canela e João Victor fizeram para o Alvirrubro.

Com o resultado, o Bangu somou seu primeiro ponto no Cariocão, mas segue em 11º, na penúltima posição. Já o Vasco chegou a oito pontos em quatro jogos e ocupa momentaneamente a segunda colocação do estadual.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

A partida foi marcado por polêmicas de arbitragem. Logo aos quatro minutos de jogo, o Vasco perdeu Jair, expulso após entrada em Gabriel Canela. Mesmo assim, o Cruz-Maltino ditou o ritmo da partida no primeiro tempo e levou mais perigo, apesar do 0 a 0 antes do intervalo

Na segunda etapa, o Vasco rapidamente abriu o placar com Praxedes, aos 4’/2ºT, após assistência de Lucas Piton. O Bangu reagiu, criou chances e chegou ao empate com Gabriel Canela, aos 23 minutos. O Alvirrubro seguiu bem na partida, até que, aos 34′, Luiz Felipe levou o vermelho. O Cruz-Maltino, então, aproveitou a igualdade numérica para crescer no jogo e foi para cima.

Por conta das muitas paralizações por cartões, confusões e substituições, a arbitragem indicou muitos minutos de acréscimos. Já aos 53′, Dimitri Payet marcou um belo gol para dar a vantagem ao Vasco. Parecia o gol decisivo, porém, apenas três minutos depois, o árbitro assinalou pênalti para a equipe do subúrbio carioca, que culminou no empate aos 58’/2ºT.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Vasco volta a campo na quarta-feira (31), às 18h10 (de Brasília), para enfrentar o Nova Iguaçu, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Já o Bangu encara o Fluminense na quinta-feira (1), às 21h30, também pelo estadual.

