Em jogo isolado da rodada, Argentina vence Venezuela pelas Eliminatórias

Com Messi inspirado, a Argentina venceu nesta sexta-feira a Venezuela por 3 a 0 em La Bombonera, em jogo isolado pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Diante de 50 mil torcedores, que se despediram da seleção com festa pela vitória, os argentinos abriram o placar com Nicolás González aos 35 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, Di María aumentou para os donos da casa aos 34 e Messi colocou a cereja no bolo marcando o terceiro três minutos depois.

A Argentina, que chega aos 38 pontos na vice-liderança das eliminatórias, quatro atrás do Brasil, visitará o Equador na 18ª rodada da competição na próxima terça-feira.

Já a Venezuela, que pouco pôde fazer diante a superioridade do adversário, é a lanterna com apenas 10 pontos em 17 jogos e fechará sua participação nas eliminatórias contra a Colômbia em casa.

Com a vitória, a Argentina chega a 30 jogos de invencibilidade e está próxima de bater seu recorde de partidas sem perder (32).

Com mais dois jogos a cumprir pelas eliminatórias, os argentinos ainda têm chance de terminar a competição na liderança. Para isso, precisam torcer por um tropeço do Brasil contra a Bolívia e vencer o Equador e a própria Seleção brasileira, em jogo que ainda será remarcado, já que o duelo entre as equipes que acontecia na Arena Corinthians em setembro do ano passado foi suspenso pela Anvisa por questões de protocolo contra a Covid-19.

– Despedida de Messi depois da Copa? –

Capitão e líder da seleção argentina, Messi disse após a partida que depois de disputar a Copa do Mundo no Catar vai repensar sua vida profissional, embora não tenha especificado quais serão as opções.

“Depois da Copa do Mundo vou ter que replanejar muitas coisas, dando tudo certo ou não. Esperamos que seja da melhor maneira”, disse o jogador.

“Faz tempo que sou feliz aqui na Argentina. Com a torcida e esta seleção é lindo desfrutar, como ganhar a Copa América com um grupo maravilhoso”, acrescentou.

– Jogos da 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas:

– Quinta-feira (24/03):

Colômbia – Bolívia 3 – 0

Uruguai – Peru 1 – 0

Brasil – Chile 4 – 0

Paraguai – Equador 3 – 1

– Sexta-feira (25/03):

Argentina – Venezuela 3 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brasil 42 16 13 3 0 36 5 31

2. Argentina 38 16 11 5 0 26 7 19

3. Equador 25 17 7 4 6 26 18 8

4. Uruguai 25 17 7 4 6 20 22 -2

5. Peru 21 17 6 3 8 17 22 -5

6. Colômbia 20 17 4 8 5 19 19 0

7. Chile 19 17 5 4 8 19 24 -5

8. Paraguai 16 17 3 7 7 12 24 -12

9. Bolívia 15 17 4 3 10 23 38 -15

10. Venezuela 10 17 3 1 13 14 33 -19

dm/cl/cb

Saiba mais