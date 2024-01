Em jogo fraco, Flamengo e Portuguesa empatam pelo Campeonato Carioca

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 27/01/2024 - 20:38 Para compartilhar:

O Flamengo empatou com a Portuguesa em 0 a 0, neste sábado (27), na Arena das Dunas, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, Rubro-Negro segue fora do G4.

Devido ao empate, o Mais Querido chega a cinco pontos na Taça Guanabara e ocupa apenas a 7ª colocação. Por outro lado, a Portuguesa foi a sete pontos e está em 5º lugar.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

No primeiro tempo, a Portuguesa assustou o Flamengo duas vezes com Wellington Cézar, enquanto o Rubro-Negro pouco criou. Na segunda etapa, a equipe de Mário Jorge seguiu atuando mal, e o confronto perdeu intensidade, uma vez que o time da Ilha do Governador não voltou bem do intervalo.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Na quarta-feira (31), o Flamengo encara o Sampaio Corrêa, no Mangueirão. O Rubro-Negro deve contar com a equipe principal, que encerrou a pré-temporada nos Estados Unidos. Por outro lado, a Portuguesa visita o Botafogo, na terça-feira (30).

