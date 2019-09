Em jogo fraco, Criciúma e Ponte Preta empatam sem gols na Série B

Apesar de brigarem em pontas opostas da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Ponte Preta fizeram um jogo equilibrado no estádio Heriberto Hülse, na noite desta terça-feira, em Criciúma, pela 21ª rodada, e ficaram no empate sem gols.

Com o resultado, o Criciúma chegou a 23 pontos, na 15ª colocação, com apenas dois pontos a mais do que o Vila Nova, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. A Ponte Preta, na sexta posição, com 31 pontos, perdeu a chance de entrar no G4, já que tem apenas um ponto a menos do que o quarto colocado Sport. No entanto, todos os times acima da Ponte ainda jogam no complemento da rodada.

A primeira etapa foi de poucas emoções. Os dois times entraram em campo com posturas defensivas e mais preocupados em não serem agredidos do que na busca pelo gol que abriria o placar.

Com muitos erros de passe e marcação dura dos dois times, abusando das faltas, o resultado até o intervalo não poderia ser diferente do 0 a 0. Os dois goleiros praticamente não trabalharam até o final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo melhorou e o Criciúma pressionou, passando perto de abrir o placar com Vinícius, que aproveitou escanteio para desviar de cabeça e exigiu bela defesa de Ygor Vinhas.

A bola parada era a arma mais perigosa do time da casa que também assustou com Sandro, novamente aproveitando escanteio para exigir bela defesa do goleiro da Ponte.

Mesmo assim, o time da casa não conseguiu superar a defesa adversária. Fechada, a Ponte Preta se mostrou satisfeita com o resultado e se segurou como pôde até o apito final para garantir o empate fora de casa.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 22ª rodada da Série B. Na quinta-feira, dia 12 de setembro, a Ponte Preta receberá o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 x 0 PONTE PRETA

CRICIÚMA – Luiz; Maicon (Carlos Eduardo), Derlan, Sandro e Marlon; Liel, Wesley e Daniel Costa (Reis); Vinícius, Reinaldo (Caíque) e Léo Gamalho. Técnico: Waguinho Dias.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Edson, Camilo, Tiago Real (Everton) e Rafael Longuine (Gerson Magrão); Dadá (Marcondele) e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS – Léo Gamalho (Criciúma); Diego Renan e Camilo (Ponte Preta).

RENDA – R$ 46.000,00.

PÚBLICO – 2.583 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).