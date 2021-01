Em jogo fraco, Coritiba e Athletico não saem do zero pelo Brasileiro

O empate sem gols deste sábado (9), no estádio Couto Pereira, não foi bom para as pretensões nem de Coritiba, nem de Athletico-PR na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro dos clássicos reservados para a 29ª rodada foi marcado por oportunidades escassas de gol e baixo nível técnico.

Sem vencer há 10 jogos, o Coxa segue na lanterna da competição, com 22 pontos, sete pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Cruzmaltino e o Bahia vencerem as respectivas partidas neste domingo (10), a diferença para deixar o Z-4 pode subir para nove pontos. O Furacão, por sua vez, teve uma sequência de três vitórias seguidas interrompida e perdeu a chance de se aproximar das seis primeiras colocações, que classificam à próxima edição da Libertadores. O clube rubro-negro é o décimo, com 38 pontos, mas ainda pode cair uma posição no complemento da rodada.

Os primeiros 45 minutos foram de um Athletico com muitas dificuldades para sair jogando e um Coritiba apresentando mais volume e transpiração, mas sem inspiração. Aos 17 minutos, na única chance real de gol, o meia Martín Sarrafiore bateu de longe e o goleiro Santos espalmou. De resto, foi uma primeira etapa de muitos erros. Segundo números do Sofascore, site de estatísticas de futebol, os alviverdes só acertaram metade dos 30 lançamentos que tentaram e tiveram êxito em duas das 15 bolas que levantaram na área adversária. O time rubro-negro finalizou somente uma vez (para fora, nos acréscimos) e perdeu as oito bolas aéreas ofensivas que buscou.

O cenário não se alterou no segundo tempo. O Coritiba seguiu mais agressivo, mas sem finalizar com precisão. A exceção foi uma chute de fora da área do atacante Robson, aos nove minutos, que parou na trave direita de Santos. O Furacão sequer conseguiu assustar o goleiro Wilson, com a única tentativa – uma batida do meia Christian, da entrada da área – travada pela zaga alviverde. Pouco, muito pouco, para o que as duas equipes almejam no Brasileirão.

Os rivais voltam a campo somente no próximo fim de semana. No sábado (16), o Coritiba visita o Vasco às 21h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. No domingo (17), o Athletico recebe o líder São Paulo na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16h. Os duelos são válidos pela 30ª rodada do Brasileiro.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.

