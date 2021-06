Em jogo equilibrado, Operário e Confiança empatam pela Série B

Operário e Confiança ficaram no 0 a 0 na noite desta sexta-feira (25) no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O resultado da partida válida pela 7ª rodada da Série B manteve o time do Paraná no G4. Agora, o Fantasma está na 3ª posição com 12 pontos, já o Confiança aparece na 10ª posição com oito.

No primeiro tempo, o jogo foi marcado por muito equilíbrio. Aos 23 minutos, o lateral-esquerdo Djalma Silva mandou uma bomba de fora da área e a bola passou forte perto da trave. Aos 26, foi a vez de os visitantes chegarem. O atacante Neto Berola roubou a bola do adversário, invadiu a área e pediu pênalti, mas a arbitragem não marcou nada.

A próxima sequência de chances teve o atacante Felipe Garcia recebendo na cara do goleiro adversário, mas ele mandou para fora. Quatro minutos depois, o atacante Luidy chutou de fora da área, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, aos nove minutos, o Confiança conseguiu a melhor chance do jogo. O lateral João Paulo mandou para a área e quase abriu o placar ao tentar o cruzamento. O goleiro Thiago Braga salvou o Fantasma. Felipe Garcia, atacante do time paranaense, teve uma boa chance aos 19 minutos com um chute forte de dentro da área. Dois minutos depois ele criou nova oportunidade que terminou em intervenção de Rafael Santos. Aos 24, foi a vez de o goleiro Thiago Braga salvar uma conclusão de cabeça do zagueiro Neri Bareiro.

O próximo desafio do Fantasma é contra o Vila Nova na próxima segunda-feira (28). Um dia depois, o Confiança pega o Coritiba.

Veja também