Em jogo emocionante, Coventry elimina Wolverhampton da Copa da Inglaterra

O Coventry City, da segunda divisão inglesa, avançou às semifinais da Copa da Inglaterra ao vencer o Wolverhampton fora de casa por 3 a 2 neste sábado (16), em um jogo que teve duas viradas de placar nos minutos finais.

O Coventry saiu na frente no início do segundo tempo com Elis Simms (53′) e manteve a vantagem até dez minutos do fim, quando os ‘Wolves’ reagiram com gols do argelino Rayan Ait-Nouri (83′) e do espanhol Hugo Bueno (88′), que pareciam encaminhar a classificação.

Mas Simms marcou mais uma vez para deixar tudo igual nos acréscimos (90’+7) e, pouco depois, fez o passe para Haji Wright (90’+10) dar a vitória aos visitantes.

Ainda neste sábado, o atual campeão Manchester City recebe o Newcastle em um dos grandes duelos de quartas de final. No domingo, o Chelsea enfrenta o Leicester (2ª divisão) em Stamford Bridge, antes do grande jogo entre Manchester United e Liverpool em Old Trafford.

— Jogos de quartas de final da Copa da Inglaterra:

– Sábado:

Wolverhampton (1ª divisão) – (+) Coventry City (2ª) 2 – 3

(14h30) Manchester City (1ª) – Newcastle (1ª)

– Domingo:

(9h45) Chelsea (1ª) – Leicester (2ª)

(12h30) Manchester United (1ª) – Liverpool (1ª)

(+): classificado para a próxima fase.

