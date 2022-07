Em jogo eletrizante com oito gols, Bayern vence Leipzig e conquista a Supercopa da Alemanha Duelo foi recheado de gols e de emoção, onde o Bayern levantou mais uma taça nacional







Logo no primeiro jogo oficial da temporada 2022/2023, o Bayern de Munique já garantiu seu primeiro título nacional. Após um primeiro tempo praticamente perfeito e uma etapa final recheada de emoção, os bávaros venceram o Leipzig por 5 a 3 e conquistaram a Supercopa da Alemanha, em plena Red Bull Arena.

Musiala, Sadio Mané, Pavard, Gnabry e Sané marcaram os gols do Bayern na partida, enquanto Halstengerg, Nkunku e Dani Olmo fizeram para o Leipzig.

BAYERN NA FRENTE

Após um susto inicial onde Neuer saiu e quase entregou um gol para o Leipzig, o Bayern saiu na frente do placar logo aos 12 minutos. Em cochilo da defesa, Musiala recebeu assistência dentro da área e teve apenas o trabalho de escorar para as redes para colocar os bávaros em vantagem.

BEM-VINDO, MANÉ!

Em seu primeiro jogo oficial pelo Bayern, Sadio Mané, contratado junto ao Liverpool na última janela, marcou seu primeiro gol pelo clube. Após boa jogada entre Musiala e Gnabry, o senegalês recebeu do alemão e tocou para o gol sem maiores problemas para ampliar.

MAIS UM

Antes do fim do primeiro tempo, o Bayern de Munique anotou mais um gol no placar da decisão na Red Bull Arena. Aos 44, após cobrança curta de escanteio, Musiala tabelou com Müller, entrou na área e cruzou para Pavard empurrar para as redes.

ACORDOU, MAS…

O Leipzig voltou para a etapa final em busca de um empate milagroso na decisão e o sonho ficou factível aos 15 minutos. Nkunku cobrou escanteio na cabeça de Halstenberg, que subiu mais que a zaga para testar firme e diminuir. Contudo, cinco minutos depois, o Bayern fez o quarto. Em contra-ataque fulminante, Gnabry aproveitou rebote de chute de Müller e completou para o gol vazio para marcar.

SEMPRE ELE

Mesmo com o quarto gol do Bayern, o Leipzig seguiu no ataque e conseguiu marcar mais uma vez. Aos 30 minutos, Dani Olmo foi derrubado com um carrinho dentro da área: pênalti para o Leipzig. Na cobrança, Nkunku converteu para anotar diminui a diferença mais uma vez.

TEVE EMOÇÃO ATÉ O FIM

Nos minutos finais de jogo, o RB Leipzig conseguiu diminuir o placar para apenas um gol de diferença. Aos 44 minutos, Dani Olmo recebeu dentro da área, cortou para o meio e bateu forte no canto de Neuer, dando uma última esperança aos torcedores do Leipzig.

Entretanto, uma reação história do Leipzig não estava nos planos do Bayern. Nos acréscimos, enquanto o time da casa foi com tudo para cima em busca do empate, os bávaros aproveitaram os espaços e Sané, no último minuto, matou o jogo e anotou o quinto para sacramentar o título do Bayern.

