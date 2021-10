Em jogo disputado, Manchester United e Everton empatam em Old Trafford pela Premier League Cristiano Ronaldo sai do banco, pouco pega na bola e vê Diabos Vermelhos saírem com mais um resultado negativo jogando em casa. Equipes têm o mesmo número de pontos

Tudo igual em Old Trafford. Neste sábado, o Manchester United recebeu o Everton pelo Campeonato Inglês e as equipes empataram em 1 a 1 pelo torneio nacional. Martial abriu o placar para os donos da casa, mas Townsend deixou tudo igual na etapa final.

COM DESVIO

Em um primeiro tempo bem disputado, o Manchester United abriu o placar quando o empate parecia definido antes do intervalo. Aos 42 minutos, Bruno Fernandes achou Martial na esquerda, que ajeitou e bateu forte. A bola desviou na marcação e matou o goleiro Pickford para balançar as redes.

CONTRA-ATAQUE MORTAL

Na etapa final, em uma jogada muito rápida, o Everton chegou ao gol de empate aos 20 minutos. Após escanteio para os donos da casa, os Toffees saíram em velocidade com Grey pela esquerda, que entregou a Doucouré. O volante achou belo passe para Townsend, que bateu forte e deixou tudo igual.

NÃO VALEU

No fim, o Everton balançou as redes aos 40 minutos com o zagueiro Mina, mas o lance foi anulado por posição irregular. O colombiano recebeu de Davies após bate e rebate em escanteio, mas o VAR pegou um pé à frente do defensor dos Toffees.

SEQUÊNCIA

​O Campeonato Inglês agora terá uma pausa para a Data-Fifa e volta somente daqui a duas semanas. No dia 16 de outubro, o Manchester United visita o Leicester, enquanto Everton recebe o West Ham no dia seguinte.

