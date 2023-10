Em jogo de três viradas, Grêmio vence o América-MG e dorme no G-4 da Série A

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 21:14 Para compartilhar:

Em um jogo para lá de movimentado, o Grêmio confirmou a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, na Arena Independência, o duelo contra o América-MG teve três viradas que acabou com vitória gaúcha por 4 a 3, pela 30ª rodada. Foi o segundo triunfo seguido do Grêmio, que dormirá no G-4, na zona de classificação direta para a Libertadores.

O América-MG saiu na frente, o Grêmio virou com Reinaldo e Everton Galdino, mas sofreu o empate ainda na primeira etapa. No começo do segundo tempo, Mastriani recolocou os mineiros à frente do placar, mas Suárez, marcando seu gol de número 550 na carreira, e Cristaldo viraram novamente para o Grêmio.

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho aparece momentaneamente na quarta colocação, com 50 pontos e terá que secar o Athlético-PR para terminar na zona de classificação, uma vez que o duelo entre Flamengo e Red Bull Bragantino foi adiado pela CBF. Já o América-MG sofreu a nona virada na competição e segue na lanterna, com 19 pontos.

O duelo começou quente em Belo Horizonte. Com dois minutos, Rodriguinho recebeu de Benítez e bateu cruzado para abrir o placar para o América-MG. A reação do Grêmio veio rápida. Aos 15 minutos, Suárez foi derrubado por Jori dentro da área e o pênalti foi marcado. Reinaldo deslocou o goleiro e deixou tudo igual. Minutos depois, aos 19, Everton Galdino recebeu em velocidade e tirou do goleiro para virar a partida para os gaúchos.

Após o gol, o Grêmio baixou as linhas e assistiu os donos da casa crescerem e acumularem chances com Benitez, Mastriani e Iago Maidana. De tanto insistir, o time mineiro empatou, aos 34. Juninho cruzou e Mastriani apareceu na área para recolocar o time no jogo. Na reta final, o Grêmio voltou a pressionar, mas não conseguiu ir para o intervalo com a vantagem.

No segundo tempo, outro gol relâmpago para os donos da casa. Aos três minutos, Mastriani aplicou o vira-virou. Em contra-ataque, Benítez recebeu na área e rolou para o atacante apenas empurrar para as redes. Atrás do placar, o Grêmio tentou aplicar outra reação. Suárez tocou para Cristaldo que parou em Jori. O goleiro mineiro ainda pegaria o chute de Nathan Fernandes, evitando o empate.

Pressionando o lanterna, o time gaúcho chegou ao empate com a insistência uruguaia. Suárez recebeu na área e finalizou duas vezes para empatar, aos 25. O gol desorganizou totalmente o América-MG, que sofreu novamente a virada. Desligado, o time assistiu a jogada ensaiada do adversário, que terminou em chute cruzado de Cristaldo, aos 32. Com a vitória encaminhada e temendo um novo empate – vide contra o Corinthians – o Grêmio se fechou na defesa e segurou a vitória até o apito final.

A dupla volta a campo na quarta-feira, pela 31ª rodada. Às 20 horas, o Grêmio visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Mais cedo, às 19 horas, o América-MG encara outro gaúcho, o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 4 GRÊMIO

AMÉRICA-MG – Jori; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar (Cazares); Rodriguinho, Emmanuel Martínez, Juninho, Alê (Felipe Azevedo), Benítez (Breno) e Marlon (Nicolas) (Éder); Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

GRÊMIO – Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves e Reinaldo; Pepê (Josué), Villasanti e Cristaldo (Pedro Geromel); Everton Galdino (Nathan Fernandes), Lucas Besozzi (Ferreira) e Luís Suárez (JP Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Rodriguinho, aos dois minutos, Reinaldo, aos 15 minutos e Everton Galdino, aos 19 minutos, Mastriani, aos 34 do primeiro tempo e aos três minutos do segundo tempo. Suárez, aos 25 minutos, e Cristaldo, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pepê e Gabriel Grando (Grêmio).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).





