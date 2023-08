Em jogo de poucas emoções, ABC e Ituano empatam na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 22:19 Compartilhe

Em jogo com pouca qualidade no Frasqueirão, em Natal, ABC e Ituano ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira, em duelo que marcou o encerramento da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Yann Rollim, para os paulistas, e Paulo Sérgio, para os potiguares, marcaram os gols da partida, que manteve as duas equipes brigando contra o rebaixamento.

Com o empate, o ABC segue sendo o time mais ameaçado pelo rebaixamento. O time potiguar é o lanterna com 14 pontos, a oito do Avaí, 16º, primeiro time fora da zona da degola, com 22. Já o Ituano segue sem vencer fora do estado de São Paulo, e aparece em 14º lugar, com 26 pontos, a seis pontos do Tombense, 17º, time que abre a zona de descenso, com 20.

O duelo entre ABC e Ituano começou com um gol anulado do time potiguar. Evandro até chegou a balançar ao aproveitar a saída errado do goleiro Jefferson Paulino, porém o atacante estava dentro da área na hora da cobrança do tiro de meta e, portanto, o gol foi invalidado. O gol anulado deu impressão que o jogo seria movimentado no Frasqueirão, mas o que se viu foi pouco futebol.

Sem grandes emoções, as duas equipes erraram bastante na criação. Jogadas de linhas de fundo eram o desafogo de ambos para tentar buscar o gol, porém eram facilmente afastadas pelas defesas ou iriam direto nas mãos do goleiro. O Ituano até tinha mais qualidade ao chegar próximo a área adversária. O chute de média distância de Yann Rolim foi o único lance de perigo na primeira etapa, que demonstrou o motivo das duas equipes estarem brigando na parte debaixo da tabela.

A volta do intervalo voltou diferente e logo com oito minutos, o Ituano abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e após bate e rebate, sobrou para Yann Rolim, que bateu cruzado para marcar. Detalhe: a bola ainda tocou na trave antes de entrar. A alegria dos visitantes durou pouco tempo. Reagindo rápido, Paulo Sérgio desviou na primeira trave e deixou tudo igual para o ABC, aos 15.

Os gols deixaram a partida mais movimentada, dando impressão que ganharia mais emoção na reta final. As duas equipes seguiram apostando em jogadas de linhas de fundo e em arremates de longa e média distância, mas sem sucesso. Na reta final, o ABC tentou um último abafa, principalmente em cobranças de escanteios, mas parou nas mãos do goleiro do Ituano, que, satisfeito com o empate, gastou tempo até o apito final.

A dupla volta a campo no sábado, às 17 horas, pela desmembrada 24ª rodada. No Novelli Jr, o Ituano recebe o Criciúma, em Itu. Já o ABC segue no Frasqueirão, onde recebe o CRB.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 1 ITUANO

ABC – Michael; Gedeilson, Geovane Henrique, Fabrício e Romário; Nathan (Wellington Reis), Agustín Rodríguez (Ramon) e Matheus Anjos; Fábio Lima, Anderson Cordeiro (Wallyson) e Evandro (Paulo Sérgio). Técnico: Allan Aal.

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury (Pacheco), Marcel, Claudinho e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira (Vinicius Balieiro) e Yann Rolim (Davi Araújo); Wesley (Emerson Urso), Hélio Borges (Felipe Saraiva) e Matheus Cadorini. Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS – Yann Rolim, aos oito minutos. Paulo Sérgio, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafael Carvalheira e Matheus Cadorini (Ituano). Romário, Ramon e Wellington Reis (ABC).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

