Em jogo de muito gols, Floresta vence o Campinense pela Copa do Nordeste

No estádio Domingão, em Horizonte, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Em jogo de muitos gols, o Floresta venceu o Campinense pelo placar de 4 a 3 e saiu das últimas posições do Grupo B. Já os paraibanos permanecem entre os piores do Grupo A. A vitória do Lobo começou a ser construída nos primeiros minutos da etapa inicial, quando, em 12 minutos, Fábio Alves e Jô marcaram um gol cada um. Mas a Raposa reagiu com Olavo. No fim do primeiro tempo, o Floresta voltou a marcar com Rendell. Mas logo viu o Campinense diminuir, em outro gol de Olavo. Só que Flávio Torres foi lá e fez 4º gol dos cearenses. Na etapa final, Dione diminuiu o placar, mas já era tarde.

Na próxima rodada, o Campinense enfrenta o Altos, no estádio Albertão, em Teresina, dia 16 de fevereiro. No dia seguinte, o Floresta recebe o time do Sergipe, no estádio Vovozão, em Fortaleza.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

FLORESTA COMEÇA COM TUDO E ABRE O PLACAR

O confronto entre Floresta e Campinense era encarado pelas duas equipes como extremamente decisivo e que mudaria o patamar do vencedor, já que ambos estão na parte de baixo da tabela de classificação.

E os donos da casa trataram logo de abrir o marcador logo de cara. Aos 4 minutos, em cobrança de pênalti, o lateral Fábio Alves bateu forte sem dar chance ao goleiro do Campinense e abriu o marcador: 1 a 0 para o Floresta.

FLORESTA MARCA O SEGUNDO, MAS O CAMPINENSE DIMINUI o PREJUÍZO

Mesmo jogando fora de casa e em desvantagem no placar, o Campinense partiu para cima desesperado atrás do empate e chegou até a criar chances. Mas o Floresta aproveitou bem os espaços deixados pela equipe da Raposa e acabou marcando o segundo gol.

Aos 12 minutos, Fábio Alves cobrou falta na área do Campinense. O volante Jô subiu mais que todo mundo e cabeceou em direção ao gol. O goleiro Mauro Iguatu até chegou a encostar na bola, mas ela acabou entrando: 2 a 0.

O Campinense não desanimou e continuou pressionando em busca de diminuir o prejuízo. Mesmo de forma bastante desorganizada e aos trancos e barrancos, o Campinense achou o seu gol, aos 25 minutos. Dione cobrou escanteio. Olavo conseguiu desviar de cabeça. A bola foi no canto do goleiro Marcão e entrou: 1 a 2.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO COM TRÊS GOLS E ELETRIZANTE

Aos 29 minutos, aconteceu a parada técnica. Depois que o jogou foi reiniciado, a partida ficou eletrizante e saíram três gols.

Aos 35 minutos, Thalisson fez grande jogada e passou para Flávio Torres, que chutou. A defesa do Floresta se atrapalhou toda, Rendell aproveitou e fez mais um para o Verdão da Vila: 3 a 1 para o Floresta.

Só que 5 minutos depois, o Campinense diminuiu. Após cruzamento, Olávio aproveitou bobeira da defesa do Verdão da Vila e balançou as redes: 2 a 3. Mas não deu muito tempo para comemorar e nem para buscar o empate. Aos 43, Flávio Torres foi lá e marcou mais um para o Floresta: 4 a 2.

SEGUNDO TEMPO

FLORESTA TENTA ADMINITRAR O JOGO

Com a vantagem de dois gols, o Floresta voltou para etapa complementar tentando amarrar o jogo e aproveitar, caso fosse possível, aumentar a vantagem no contra-ataque. O Campinense buscava mais o gol, mas aos trancos e barrancos e bastante desorganizado.

CAMPINENSE DIMINUI, MAS JÁ ERA TARDE

Quando tudo indicava que o jogo acabaria com o placar do primeiro tempo, Dione acertou uma linda cobrança de falta no ângulo do goleiro Marcão e fez um golaço a favor do Campinense: 4 a 3. Só que já era tarde para uma reação. O Floresta amarrou ainda mais o jogo nos minutos finais e garantiu os três pontos.

