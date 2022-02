Em jogo de golaços, Bahia goleia o Globo FC pela Copa do Nordeste Resultado deixou o Tricolor de Aço na vice-liderança do Grupo B

O Globo FC não conseguiu ver a placa de quem o atropelou. Jogando na Fonte Nova, o Bahia fez 5 a 0 na equipe potiguar neste sábado (12), pela Copa do Nordeste. Rodallega (duas vezes), Raí, Marco Antônio e Marcelo Cirino foram os responsáveis pelo placar. A vitória em casa colocou o Tricolor de Aço na vice-liderança do Grupo B do torneio, com seis pontos. Enquanto isso, o time visitante fica em 7° da Chave A, com dois.

Agora, as duas equipes voltam a campo no meio de semana. Na quarta-feira (16), o Bahia recebe o CSA, às 19h30. Enquanto isso, na quinta-feira (17), o Globo visita o CRB, às 19h30. Ambos os jogos serão válidos pela Copa do Nordeste.

QUE COMEÇO!

Os primeiros 20 minutos na Fonte Nova foram de extrema pressão do Bahia. O resultado disso não demorou muito para aparecer. Logo aos 2 minutos, depois de Rodallega parar em defesa de André Zuba, Raí soltou a bomba em sobra de escanteio para abrir o placar.

A pressão do Bahia seguiu mesmo com a vantagem no placar. Rodallega e Marco Antônio pararam em Zuba, enquanto Raí e Ignácio erraram o alvo em suas finalizações. Contudo, aos 23, o goleiro do Globo nada pôde fazer quando, em uma jogada bem tramada, Raí cruzou na medida para Marco Antônio finalizar e fazer o segundo dos mandantes.

DE TANTO TENTAR…

Rodallega parecia incomodado com o azar na hora das finalizações. Depois de parar em André Zuba e no próprio erro de finalização, o atacante foi recompensado aos 25. O colombiano recebeu, dominou com categoria, tabelou com Luiz Henrique e tocou para as redes, fazendo o terceiro.

Com a vantagem já bem construída no placar e a vitória ‘encaminhada’, o Bahia diminuiu o ritmo, mas mesmo assim, não chegou a ser ameaçado pelo Globo. O Tricolor de Aço ainda teve a chance do quarto, porém Rodallega não completou jogada de Marco Antônio para o gol, levando o 3 a 0 para o intervalo.

MAIS UM DELE!

O final de tarde e começo de noite na Fonte Nova foi de golaços. Mesmo com a vantagem, o Bahia voltou para o segundo tempo disposto a fazer mais gols e conseguiu o quarto, novamente com Rodallega.

Em mais uma jogada bem trabalhada, Patrick serviu Raí, que não foi fominha e deixou o trabalho de empurrar a bola para as redes para Rodallega, que fez o seu segundo gol na partida.

AINDA DEU TEMPO PARA MAIS

Depois do quarto gol, o Globo finalmente conseguiu criar alguma chance de perigo. Aos 19 e aos 20, Nino Mipibu, que entrou na partida, arriscou duas finalizações, mas mandou ambas para fora.

A festa dos donos da casa ficou maior quando Ronaldo cruzou na medida para Marcelo Cirino fazer o quinto. O atacante ainda teve a chance de aumentar a goleada para seis, mas parou em André Zuba, assim como Ignácio mais tarde. O atropelo baiano se encerrou em 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X GLOBO

Local: Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 12/02/2022 – 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Ruan Neres Souza de Queiros (PB)

​Cartões amarelos: Daniel (Bahia)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Raí (2’/1°T) (1-0), Marco Antônio (23’/1°T) (2-0), Rodallega (25’/1°T) (3-0), Rodallega (14’/2°T) (4-0), Marcelo Cirino (27’/2°T) (5-0)

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Danilo Fernandes; Douglas Borel (André, aos 14’/2°T), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão (Rezende, aos 20’/2°T), Patrick e Daniel (Lucas Mugni, aos 14’/2°T); Marco Antônio, Raí (Ronaldo César, aos 20’/2°T) e Rodallega (Marcelo Cirino, aos 14’/2°T).

GLOBO (Técnico: Romildo Freire)

André Zuba; Geovane (Alessandro Maranhão, aos 0’/2°T), Mael, Victor e Márcio; Ramon (Hudson, aos 34’/2°T), Judson e Hiltinho (Madson, aos 34’/2°T); Chaparral (Gravatá, aos 27’/1°T), Rômulo (Nino Mipibu, aos 0’/2°T) e Adílio.

