Em jogo de dois dias por falta de luz, líder Botafogo empata com Athletico-PR e mantém folga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 16:10 Para compartilhar:

O duelo entre Botafogo e Athletico-PR começou no sábado à noite e terminou somente neste domingo à tarde. Por conta de um problema na iluminação no estádio Engenhão, no Rio, as equipes fizeram um jogo ‘de dois dias’ e ficaram no empate por 1 a 1. Na primeira parte, o duelo foi bastante movimentado e teve dois gols, mas na segunda parte, o ritmo foi outro e por isso o placar acabou inalterado. Melhor aos cariocas, que continuam com boa folga na liderança.

Com o empate, o Botafogo foi aos 59 pontos e continua tranquilo na primeira colocação, focado no título. O Red Bull Bragantino, que ainda joga na rodada e é vice-líder, tem 49. Já o Athletico-PR, com 45 pontos, somou o terceiro jogo sem derrota.

No sábado, o Engenhão estava recebendo um bom público com 36.908 presentes e uma renda de R$ 1.292.630,00. Na entrada das equipes, o duelo teve festa com drones e mosaico. Mas, neste domingo, quando a partida foi retomada, não houve público. Os portões ficaram fechados por uma questão ‘extraordinária’ de segurança pública, já que também acontece no Maracanã o clássico entre Flamengo e Vasco.

O primeiro tempo, disputado ainda no sábado à noite, ficou comprometido pelas frequentes paralisações por questões de energia. O Árbitro de Vídeo não funcionou desde a primeira queda de energia, aos cinco minutos. Os dois gols geraram dúvidas, mas não puderam ser revistos pelo VAR.

Aos 21 minutos, Tiquinho Soares marcou de cabeça, após escanteio cobrado por Marçal. Mas os jogadores do Athletico reclamaram muito de um empurrão do atacante nas costas do zagueiro Thiago Heleno.

O empate do time paranaense aconteceu aos 40 minutos, num cruzamento rasteiro de Cuello e que foi completado na segunda trave por Pablo, que sozinho, seu ajeitou a bola com a chapa do pé. Mas sua posição também gerou dúvidas. Ele parecia impedido. Mesmo assim, o duelo foi para o intervalo com o empate por 1 a 1.

O segundo tempo voltou ainda no sábado, após muita divergência sobre o retorno. Mais logo aos cinco minutos, uma nova interrupção de energia, a sexta da noite. Depois disso, o duelo foi remarcado para terminar na tarde deste domingo. No retorno, os dois times foram para cima em busca da vitória.

A melhor chance veio pelo lado do Athletico-PR, aos 26 minutos. Vitor Bueno cobrou escanteio e Thiago Heleno desviou de cabeça, levando perigo ao gol adversário. Já aos 34 foi a vez de Zapelli pegar uma sobra e arriscar de longe, mandando para fora. Do outro lado, o Botafogo pouco conseguiu assustar e o duelo terminou mesmo com o placar de 1 a 1.

Agora, o Athletico-PR volta a campo nesta quarta-feira para a disputa da 29ª rodada do Brasileirão. Em casa, na Ligga Arena, recebe o América-MG, às 19h. Já o Botafogo entraria em campo na terça-feira contra o Fortaleza, na Arena Castelão, mas o jogo foi adiado por conta da falta de tempo entre uma partida e outra.

A medida acabou, inclusive, beneficiando o clube cearense que já tinha solicitado a transferência para outra data, tendo em vista que no próximo sábado vai decidir o título da Copa Sul-Americana diante do LDU, do Equador. A final vai acontecer na cidade de Maldonado, no Uruguai.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 ATHLETICO-PR

BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Custa e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Diego Costa); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Luis Henrique). Técnico – Lúcio Flávio.

ATHLETICO – Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho (Hugo Moura), Victor Bueno, Zapelli (Rômulo) e Esquivel; Pablo. Técnico – Wesley Carvalho.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

GOLS – Tiquinho Soares, aos 23, e Pablo, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo e Victor Sá (Botafogo) e Kaíque Rocha (Athletico-PR).





PÚBLICO – 36.908 total.

RENDA – R$ 1.292.630,00.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias