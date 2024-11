Em jogo de 6 gols, Milan e Cagliari empatam na Sardenha

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2024 - 17:26 Para compartilhar:

ROMA, 9 NOV (ANSA) – Em um jogo de seis gols na região da Sardenha, na Itália, Milan e Cagliari empataram por 3 a 3 neste sábado (9), com destaque para Gabriele Zappa e Rafael Leão, que marcaram dois tentos cada um.

Empolgado com o triunfo em cima do Real Madrid pela Liga dos Campeões, os rossoneri viram o rossoblù abrir o placar no início da partida, após Nadir Zortea aproveitar a sobra do escanteio e balançar as redes de Mike Maignan.

O português Rafael Leão não demorou para mostrar seu protagonismo e conduziu a virada milanista. Aos 15 de jogo, o lusitano recebeu passe de Tijjani Reijnders e deu um toquinho para encobrir Alen Sherri. Ainda na etapa inicial, o atleta venceu na velocidade, driblou o goleiro sardo e tocou para o fundo do gol.

O valente Cagliari encontrou forças para empatar com Zappa, que aproveitou o erro de Youssouf Fofana e chutou na saída de Maignan. No entanto, o britânico Tammy Abraham acabou com a felicidade rossoblù poucos minutos depois ao recolocar seu time na frente do marcador.

Quando tudo parecia que terminaria com a vitória do Milan, Zappa acertou um belíssimo chute de primeira em um cruzamento recebido do lado esquerdo para igualar e impedir o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o Milan, que tem uma partida a menos, chegou aos 18 pontos, mas ocupa a sétima posição, enquanto o Cagliari somou 10 e respirou na tabela, embora siga ameaçado pela zona do rebaixamento. (ANSA).