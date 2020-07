Em jogo da MLS, Henry fica de joelhos por 8min46s para homenagear George Floyd

O ex-jogador francês e agora técnico de futebol Thierry Henry protestou de joelhos durante 8 minutos e 46 segundos em homenagem a memória de George Floyd. O ato aconteceu durante o jogo da sua equipe, o Montreal Impact, pelo campeonato da MLS (liga norte-americana de futebol), na noite desta quinta-feira. O tempo é justamente o período em que o afro-americano foi asfixiado por um policial branco até morrer, crime que gerou uma série de manifestações nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Antes do início da partida, jogadores e comissão técnica do Montreal Impact e do New England Revolution ficaram de joelhos no gramado em um ato de solidariedade ao movimento antirracista “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”).

Assim que jogo começou, Henry, que vestia uma camiseta negra com o lema “Black Lives Matter”, continuou com protesto de joelhos em frente ao bando de reservas de sua equipe. “Foram oito minutos e 46 segundos, acho que você sabe o porquê”, disse Henry após o jogo. “Era apenas para prestar homenagem e mostrar apoio à causa. Era basicamente isso, é bem simples.”

Henry assumiu o comando do Impact nesta temporada, após iniciar a carreira como técnico no Mônaco, de onde saiu em janeiro de 2019 por maus resultados depois de menos de quatro meses no cargo.

Na partida desta quinta pela MLS, o Impact foi derrotado por 1 a 0 pelo New England. Em três partidas pela liga americana, o time de Henry tem uma vitória, um empate e uma derrota.

Veja também