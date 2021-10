Em jogo com paralisação de uma hora, Bills amassam Chiefs dentro do Arrowhead Stadium Condições metereológicas forçaram suspensão temporária da partida, mas a tempestade que Kansas City viu atendeu pelo nome de Josh Allen

Com uma atuação impecável, o Buffalo Bills não deu chances para o Kansas City Chiefs e simplesmente atropelou o adversário fora de casa, dentro do Arrowhead Stadium, no Missouri, por 38 a 20, em jogo disputado neste domingo (10), válido pela semana 5 da NFL. Com o resultado, Buffalo chegou à quarta vitória em cinco jogos e lidera a AFC Leste com sobras para os Patriots. Para os Chiefs, muita preocupação. Foi o segundo jogo seguido dentro de casa com a equipe sofrendo quatro turnovers, além de uma péssima atuação defensiva, levando 38 pontos. São 11 turnovers na temporada, empatado com o Jacksonville Jaguars, as duas equipes com a maior quantidade de erros na liga. Com o resultado, os Chiefs chegaram agora a três derrotas e apenas duas vitórias na temporada e são os últimos colocados da AFC Oeste.

Josh Allen terminou o jogo com 315 jardas passadas, 15 de 26 passes completados e três TDs. Ele ainda teve 59 jardas com as pernas e marcou um touchdown corrido. Outro destaque da partida pelo lado dos Bills foi Emmanuel Sanders, com dois TDs em três recepções para 54 jardas. Pelo lado dos Chiefs, Mahomes conectou dois TDs, mas sofreu duas interceptações. Foram 272 jardas para a estrela de Kansas City, com 33 de 54 passes completados.

O jogo

Os Chiefs inauguraram o marcador com um Field Goal de 38 jardas de Harrison Butker. A conclusão de uma campanha de 17 jogadas e 62 jardas percorridas no campo. Mas quem dominou mesmo o primeiro tempo de jogo foi o Buffalo Bills. Foram três touchdowns e um Field Goal capitalizado, com Josh Allen jogando o fino. O camisa 17 dos Bills acumulou nos dois primeiros quartos 219 jardas passadas, mais 41 usando as pernas, três passes para TD, tudo isso em sete passes completados de 14, jogando dentro do Arrowhead Stadium e levando seu time ao 24 a 13 no placar. Do outro lado, os Chiefs sofreram. A defesa de Buffalo não deu trégua para Mahomes, muito pressionado. E as coisas ficariam ainda piores na volta do intervalo.

#Bills QB Josh Allen is 4/4 for 172 yards and 2 touchdowns on deep passes tonight. Per @NextGenStats, he is the first player in NGS era with a 100% completion percentage & 150+ passing yards on deep pass attempts in one half. pic.twitter.com/OhSU6SJR3j — Pro Football Network (@PFN365) October 11, 2021

Tempestade no céu e pesadelo para os Chiefs no campo

O maior intervalo, diga-se de passagem, em um Sunday Night recente… Por conta das condições climáticas e um alerta de tempestade no Missouri, o reinício da partida atrasou em uma hora. O torcedor dos Chiefs, pelo desenrolar da etapa final, possivelmente se pega agora pensando que o jogo não poderia nem ter voltado. Foi um pesadelo. Patrick Mahomes não teve lá muita culpa, mas sofreu duas interceptações, uma delas transformou-se em uma pick six, coisa rara de se ver. Tyreek Hill fez uma lambança na tentativa de recepção, a bola ficou pendurada e Micah Hyde fez a catada, correndo 26 jardas para o TD. Naquela altura, o placar já apontava 31 a 13 para os Bills.

Patrick Mahomes ➡️ Micah Hyde Touchdown Bills! That pick six gives Buffalo a 31-13 lead #BUFvsKC | #BillsMafia pic.twitter.com/uOOKuk2EuT — Bills Cold Front Report (@ColdFrontReport) October 11, 2021

Os Chiefs chegaram a dar uma ‘animadinha’ no jogo com um TD de Travis Kelce, mas logo os Bills deram fim à esperança dos rivais em uma excelente campanha comandada por Josh Allen. Foram 12 jogadas, 78 jardas de avanço pelo campo e o touchdown anotado por Emmanuel Sanders: 38 a 20. Para completar a noite de terror dos Chiefs, Patrick Mahomes ainda cometeu um fumble. A bola foi recuperada pelos Bills, selando a vitória.







Próximos jogos

​Os Bills estarão no Monday NIght Football da próxima semana, no dia 18 de outubro, contra os Titans fora de casa. Já os Chiefs precisam se recuperar urgentemente das pauladas que vêm levando na temporada. Jogam no domingo, dia 17, contra o Washington Football Team.

