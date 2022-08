Em jogo com muitos erros técnicos, Vila Nova e Sampaio Corrêa empatam na Série B

Estadão Conteúdo 25/08/2022 - 21:04 Compartilhe

Em um jogo sonolento e fraco tecnicamente, Vila Nova e Sampaio Corrêa ficaram no empate sem gols na noite desta quinta-feira, no OBA, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado agradou mais o time maranhense, justamente por atuar fora de casa.

Com o resultado, o Vila Nova chegou aos 25 pontos, na 18ª colocação, um atrás do CSA, o primeiro fora da zona da degola. O Sampaio Corrêa, por sua vez, ficou em nono, com 34. O time maranhense ainda não venceu fora de casa na Série B

Vila Nova e Sampaio Corrêa fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente, com muitos erros de passe e pouca produtividade. Apesar de ter mais posse de bola, o time goiano criou apenas uma oportunidade. Aos 18 minutos, Alex Silva recebeu de Neto Pessoa e bateu na saída do goleiro Matheus Inácio, mas a arbitragem anulou o lance e marcou impedimento.

Do outro lado, o artilheiro da Série B, Gabriel Poveda foi bem marcado e não encontrou espaço para concluir a gol. A melhor chance do time maranhense foi com Matheusinho, aos 43 minutos. O lateral arriscou com a perna esquerda, mas jogou para fora.

O segundo tempo foi muito semelhante. Os times pouco criaram e seguiram errando exageradamente. Apesar disso, tiveram lampejos de bons momentos. Aos cinco minutos, Wagner arriscou de fora da área e jogou rente à trave. Matheusinho respondeu para o Sampaio Corrêa, mas também errou o alvo.

Os minutos finais da partida valeram pelo todo o resto. Aos 36 minutos, o Vila Nova empolgou seus torcedores com Rafael Donato. O zagueiro, de cabeça, exigiu grande defesa de Matheus Inácio. Depois o Sampaio recuou, não deu mais espaço ao rival e acabou tirando um ponto de Goiânia.

O Vila Nova volta a campo na segunda-feira, às 20h, frente à Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No dia seguinte, o Sampaio Corrêa recebe o Cruzeiro, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

VILA NOVA – Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf (Dentinho), Sousa, Arthur Rezende (Jean) e Wagner (Matheuzinho); Neto Pessoa e Kaio Nunes (Hugo Cabral). Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA – Matheus Inácio; Matheusinho, Allan, Paulo Sérgio e Lucas Hipólito (Pará); André Luiz, Ferreira (Eloir) e Rafael Vila (Pimentinha); Léo Tocantins (Andrey), Nadson e Gabriel Poveda (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO – Leandro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Alex Silva (Vila Nova); Lucas Hipólito (Sampaio Corrêa)

RENDA – R$ 26.700,00.

PÚBLICO – 3.327 pagantes.

LOCAL – OBA, em Goiânia (GO).