Em jogo com expulsões, Sampaio Corrêa vence o Juventude de virada pela Série B

Em jogo com uma expulsão de cada lado neste sábado, o Sampaio Corrêa saiu atrás, mas venceu o Juventude por 2 a 1, no estádio Castelão, em São Luís, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rodrigues, Marcinho e Matheus Martins marcaram os gols.

Foi a primeira vitória do Sampaio Corrêa, que vinha de dois empates e duas derrotas. O time ganhou seis posições e assumiu o 11º lugar, com cinco pontos. Já o Juventude perdeu o quarto jogo em cinco jogos e caiu para a 16ª posição, com três pontos ganhos.

O Sampaio Corrêa foi comandado pelo interino Edson Medeiros, já que o experiente técnico Márcio Fernandes, anunciado na sexta-feira, desembarcará na capital maranhense apenas na próxima segunda-feira.

O primeiro tempo começou bastante equilibrado e com os dois times tendo chances de abrir o placar. O Sampaio Corrêa tentou aos 16 minutos, quando Vitinho invadiu a área e finalizou em cima de Thiago Couto. O Juventude respondeu aos 22, quando Reginaldo cruzou e Gustavo Henrique quase fez.

Aos poucos o Juventude melhorou e conseguiu a vantagem no marcador. Aos 43, David encheu o pé e acertou o travessão. Dois minutos depois, o mesmo David foi derrubado por Léo Silva na área e o árbitro marcou pênalti e expulsou o jogador do Sampaio. Rodrigo Rodrigues cobrou aos 49 e converteu.

Na etapa final, mesmo com um homem a menos, o Sampaio Corrêa buscou o empate. Aos 13 minutos, Marcinho arriscou da entrada da área e acertou o canto direito do goleiro Thiago Couto, que chegou atrasado e não defendeu. A igualdade deixou a partida mais interessante e movimentada.

O Juventude assustou aos 20 minutos em chute de fora da área de Rodrigo Rodrigues, enquanto o Sampaio Corrêa mostrou que só valia fazer gol de longe. Aos 31, Matheus Martins chutou forte e acertou o ângulo do goleiro do time gaúcho, virando a partida para os mandantes.

Nos minutos finais, o Juventude esboçou pressão pelo empate, mas quase levou o terceiro gol. Aos 47, Emerson Santos fez falta em Neto Paraíba, que avançou sozinho em direção ao gol. A arbitragem expulsou o meia e acabou com a mínima chance de os visitantes arrancarem a igualdade até o apito final.

O Sampaio Corrêa volta a campo no sábado para enfrentar o Guarani, às 17 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Juventude, no mesmo dia, receberá o Mirassol, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 JUVENTUDE

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Fábio Aguiar (Léo Silva); Marcos Ytalo (Maurício), Luiz Otávio (Jhony Douglas), Marcinho, Neto Paraíba e Vitinho; Pimentinha (Matheus Martins) e Ytalo (Vinicius Alves). Técnico: Edson Medeiros.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Kelvyn; Gehring (Vitinho), Luis Mandaca (Emerson Santos) e Jadson (Ruan); David (Elton), Rodrigo Rodrigues e Rafinha (Robertinho). Técnico: Pintado.

GOLS – Rodrigo Rodrigues, aos 49 minutos do primeiro tempo. Marcinho, aos 13; e Matheus Martins, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Furtado, Marcos Ytalo e Marcinho (Sampaio Corrêa); Vitinho, Elton e Rafinha (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS – Léo Silva (Sampaio Corrêa); Emerson Santos (Juventude).





PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

