Em jogo com duas viradas, São Paulo perde do 4 de Julho e sai atrás na Copa do Brasil

O São Paulo começou a Copa do Brasil com o pé esquerdo. Jogando em Teresina, no Piauí, o Tricolor acabou sendo derrota para o 4 de Julho por 3 a 2. A equipe piauiense começou ganhando, levou a virada, mas virou novamente e saiu vencedor do confronto.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo sábado (05), o São Paulo enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, às 19h. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (8), às 19h, no Morumbi. Um empate classifica a equipe piauiense. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença leva a partida aos pênaltis.

> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui

JOGO COMEÇA E 4 DE JULHO ABRE O PLACAR

A partida iniciou com o São Paulo assustando o 4 de Julho Com três minutos, Eder recebeu dentro da área, cruzou rasteiro, a zaga afastou e Vitor Bueno tentou aproveitar. O goleiro fez a defesa, jogando a bola para escanteio.

Logo depois, no entanto, aos nove minutos, o 4 de Julho-PI abriu o marcador. Esquerdinha cobrou escanteio fechado, Lucas Perri espalmou para dentro da área e a bola bateu em Orejuela antes de entrar, abrindo o marcador para a equipe piauiense.

SÃO PAULO CRESCE E EMPATA O JOGO

Os minutos seguiram e o São Paulo trocava passes e chegava com mais facilidade ao ataque. Aos 16, Vitor Bueno tentou de cabeça, mas a bola bateu na zaga e ficou com o goleiro Jaílson.

No entanto, com 21 minutos, o Tricolor empatou. Shaylon conduziu e deu belo passe em profundidade para o centroavante Eder, que ganhou do zagueiro e tocou na saída do goleiro para empatar o jogo em Piauí.

EDER FAZ MAIS UM E VIRA O JOGO PARA O TRICOLOR

Depois do gol de empate, o São Paulo cresceu ainda mais no jogo e não demorou para virar, com um belo gol de Eder. Com 29 minutos, Welington cruzou para o centroavante, que driblou o goleiro com categoria e estufou a rede do 4 de Julho.

O São Paulo seguiu em cima e quase fez o terceiro com Hernanes, que bateu falta na entrada da área. A bola explodiu no travessão de Jaílson. Já o 4 de Julho chegou no final do primeiro tempo, quando Orejuela falhou no corte dentro da área e a bola sobrou para Dudu Beberibe. O atacante girou e chutou para fora.

4 DE JULHO EMPATA NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Antes do final da primeira etapa, o time piauiense chegou ao gol de empate no último lance. Esquerdinha bateu falta na área, Orejuela falhou no corte e a bola sobrou para Gilmar Bahia soltar a bomba no gol de Lucas Perri e empatar.

SEGUNDO TEMPO INICIA MORNO

Na volta após o intervalo, o São Paulo tentava atacar mas não conseguia furar a retranca do 4 de Julho. Buscando melhorar a parte ofensiva da equipe, Crespo tirou o volante William e colocou o meia Talles, cria da base são-paulina. Já a equipe piauiense ficava recuada à espera de um contra-ataque.

4 DE JULHO-PI VOLTA A FRENTE NO PLACAR

​O jogo passava e o São Paulo não conseguia chegar com perigo ao gol de Jailson. Sendo assim, o 4 de Julho-PI marcou o terceiro gol na partida, mais um na bola parada. Com 20 minutos, após cobrança de falta no meio-campo, Vitor Bueno tirou mal e Rômulo tocou de cabeça para marcar.

PERRI SALVA O SÃO PAULO DE LEVAR O QUARTO

O gol animou a equipe colorada, que quase fez o quarto gol aos 28 minutos. Kaká recebeu bola dentro da área, chutou com força e Lucas Perri fez linda defesa, espalmando para escanteio. Na sequência, a zaga do Tricolor conseguiu afastar o perigo.

SÃO PAULO TEM GOL MAL ANULADO NO FINAL

Sem muitas chances no jogo, o São Paulo tentava chegar na base da bola aérea. No entanto, os cruzamentos paravam na defesa do 4 de Julho e também no goleiro Jaílson. A chance mais perigosa foi aos 46 minutos. Welington lançou, Galeano venceu a corrida e cabeceou, encobrindo o goleiro. No entanto, a bola foi para fora.

Aos 48, Galeano completou toque de cabeça, mas o bandeira marcou impedimento inexistente na jogada. Fim de jogo e derrota do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

4 DE JULHO-PI X SÃO PAULO

Local: Estádio Governador Alberto Tavares Silva (PI)

Data/Horário: 01 de junho de 2021 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)

VAR: Não tem

Cartões amarelos: Marcelo e Chico Bala (4 de Julho-PI), Talles e Shaylon (São Paulo)

Cartões vermelhos: –

Gols: Orejuela (contra) (09’/1ºT) (1-0), Eder (21’/1ºT) (1-1), Eder (29’/1ºT) (1-2), Gilmar Bahia (45’/1ºT) (2-2), Rômulo (20’/2ºT) (3-2)

4 DE JULHO

Jaílson; Edy, Gilmar Bahia, Marcelo e Chico Bahia; Rômulo, Vitor Recife (Cinelton, aos 42’/2ºT), Esquerdinha e Hiltinho (Lucas Pederzoli, aos 40’/2ºT); Ítalo Pica-Pau (Kaká, aos 21’/2ºT) e Dudu Beberibe (Etinho, aos 18’/2ºT). Técnico: Fernando Tonet.

SÃO PAULO

Perri; Orejuela, Rodrigo Freitas e Diego Costa; Galeano, Hernanes, William (Talles, aos 11’/2ºT), Shaylon e Welington; Eder e Vitor Bueno (Nathan, aos 23’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

4 de Julho venceu o São Paulo (Foto: Reprodução/SporTV)

