Em jogo bastante disputado, João Pessoa Espectros vence Recife Mariners pela Liga BFA

No jogo mais aguardado da temporada regular da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA), o João Pessoa Espectros venceu, na tarde de domingo (21/8), o Recife Mariners, por 10 a7, no Estádio Almeidão, na capital paraibana. Com a vitória, o time da casa conquistou a liderança invicta do Grupo A da Conferência Nordeste com quatro triunfos.

Por sua vez, o Recife Mariners conheceu a primeira derrota na competição. Contudo, a equipe pernambucana também já estava garantida na pós-temporada da Liga BFA e terminou a temporada regular na segunda posição do Grupo A.

Apesar de sair derrotada, o Recife Mariners teve a chance de sair na frente no marcador no primeiro quarto, mas o kicker Felipe Coelho errou o field goal. A etapa inicial foi bastante disputada e as defesas conseguiram superar o ataque. No segundo quarto, o time da casa conseguiu inaugurar o placar, com um touchdown de Callus Cox após passe de Rodrigo Dantas. O kicker Diego Aranha converteu o ponto extra. Antes da ida para o intervalo, o time paraibano conseguiu um field goal com Diego Aranha para ampliar a vantagem para 10 a 0.

Na volta do intervalo, o Recife Mariners reagiu e ficou perto do placar com um TD e a conversão do ponto extra. Mas apesar disso, o João Pessoa Espectros conseguiu manter-se à frente do placar e conquistar uma importante vitória sobre o rival.

João Pessoa Espectros e Recife Mariners voltam a campo para disputar as semifinais da Conferência do Nordeste, no dia 24 de setembro. As duas equipes vão enfrentar os vencedores dos wild cards da região. A final da Conferência Nordeste está programada para o dia 8 de dezembro.

