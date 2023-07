Em jogo atrasado, Sport visita o CRB para abrir vantagem na liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 8:00 Compartilhe

A Série B do Campeonato Brasileiro terá continuidade nesta quarta-feira com um jogo atrasado ainda da primeira rodada. Buscando abrir vantagem na liderança, o Sport visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Os donos da casa buscam se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A partida não foi realizada na data prevista devido à participação do Sport na final do Campeonato Pernambucano. O time sagrou-se campeão após duas vitórias diante do Retrô, por 2 a 1 e 2 a 0.

Mesmo com um jogo a menos, o Sport conquistou a liderança na última rodada, ao vencer o Ceará por 2 a 0, no Recife. Há oito jogos invicto na Série B, sendo seis vitórias, o time pernambucano alcançou 31 pontos, mesmo número do Vila Nova, mas lidera por ter melhor saldo de gols: 16 a 15. Pode, portanto, abrir três pontos de vantagem na ponta e confirmar seu favoritismo ao acesso.

O CRB também vem de vitória, pois bateu o Londrina por 2 a 1 no último sábado. Com isso, está em 13º lugar com 18 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar. A briga pelo G-4 está mais distante, já que o quarto colocado Novorizontino tem 29, ou seja, 11 pontos a mais. Se vencer, chegará a 21 pontos, em 11º.

