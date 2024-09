Em jogo atrasado, Sport busca o empate diante do CRB, mas não cola no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 23:54 Para compartilhar:

Matando um dos seus jogos atrasados na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport buscou o empate por 1 a 1 diante do CRB, nesta quarta-feira, ainda pela sétima rodada. O resultado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), não foi de agrado de ambos, que não conseguiram subir na tabela.

Com o empate, o time pernambucano permanece em sexto lugar, com 39 pontos, a três do Vila Nova, que fecha o G-4 – zona de acesso – com 42. O Sport ainda tem um jogo a menos a cumprir. Já o CRB completou 12 jogos (10 pela Série B) sem vencer, mas conseguiu deixar a zona de rebaixamento, subindo para o 16.º lugar, com 26 pontos. Empurrou o Ituano para a 17.ª posição, abrindo a zona de degola e tendo a companhia de Chapecoense, Brusque e Guarani.

O Sport iniciou a partida marcando pressão no CRB. Barletta cabeceou livre e Matheus Albino defendeu à queima roupa. Os donos da casa só conseguiram subir ao ataque aos 13 minutos e abriram o placar. Rafael Thyere desviou o cruzamento de Formiga e Mike, de letra, marcou um golaço.

Depois do gol, o jogo ficou aberto. O Sport foi para cima e Fabrício Domínguez tirou tinta do travessão. Depois, Barletta carimbou a trave. O CRB ainda teve uma chance com Léo Pereira, que parou em defesa de Caíque França. Antes da ida para o intervalo, Lucas Lima arriscou de longe e triscou a trave.

Na volta do intervalo, o Sport procurou manter a posse de bola e trabalhar as jogadas ofensivas com mais calma. Barletta achou Fabrício Domínguez na área e tirou novamente tinta da trave. O CRB tentava pressionar, mas não conseguia reter a bola no campo de ataque.

De tanto pressionar, o time pernambucano conseguiu o empate. Wellington Silva arriscou da entrada da área, a bola desviou em Falcão no meio do caminho e morreu no fundo das redes. O Sport até tentou pressionar na reta final, mas parou no goleiro Matheus Albino.

Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, às 18h30, na Arena Pernambuco, desta vez pela 25.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 SPORT

CRB – Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão (Rômulo), João Pedro (Marco Antônio) e Gegê; Mike (Kleiton), Anselmo Ramon e Léo Pereira (Labandeira). Técnico: Bruno Pivetti.

SPORT – Caíque França; Igor Cariús (Wellington Silva), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe (Julián Fernández), Lucas Lima, Fabrício Domínguez, Titi Ortíz e Chrystian Barletta (Pedro Vilhena); Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Pepa.

GOLS – Mike, aos 13 minutos do primeiro tempo. Wellington Silva, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo Pereira, Rômulo e Kleiton (CRB); Lucas Lima e Felipe (Sport).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).