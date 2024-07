Em jogo atrasado, Fortaleza busca o empate diante do Criciúma e vê G-4 ameaçado no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 21:16 Para compartilhar:

Em jogo atrasado ainda da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza saiu atrás do placar, mas buscou o empate por 1 a 1 diante do Criciúma, nesta quarta-feira, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O resultado quebrou uma sequência de quatro vitórias seguidas do time cearense, que passa a ver o G-4 ameaçado. O Fortaleza chegou aos 33 pontos, enquanto o Criciúma ficou com 18.

O jogo foi remarcado devido à presença do time cearense nas decisões da Copa do Nordeste. Mesmo pagando pelo jogo atrasado da terceira rodada, tanto Fortaleza, quanto o Criciúma, ficarão com um jogo a menos ainda, uma vez que a 19ª rodada acontece neste meio de semana, mas seus adversários Internacional e Red Bull Bragantino, respectivamente, estão envolvidos nos playoffs da Sul-Americana.

Empurrado pela torcida, o Criciúma iniciou a partida pressionando o Fortaleza. Rodrigo e Eder obrigaram João Ricardo a fazer duas boas intervenções. A pressão inicial surtiu efeito aos 21 minutos, quando Trauco pegou a sobra na área e pegou de primeira para marcar. A bola desviou no caminho antes de entrar.

O gol fez os donos da casa baixarem a intensidade, deixando o time cearense com mais posse de bola, porém sem conseguir fazer as infiltrações. O Fortaleza só foi conseguir levar perigo na reta final, com Lucero, por cima do gol, e Tinga, em chute rasteiro que Gustavo defendeu com as pontas dos dedos.

O Fortaleza voltou melhor na segunda etapa. Marinho voltando a atuar depois de lesão deu ofensividade que o time buscava e chegou ao empate. Marinho cobrou falta e Lucero desviou para deixar tudo igual aos 17. A virada quase veio minutos depois, mas o chute de Moisés parou na trave.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando equilibrado, perdendo a velocidade nas transições, ficando preso no meio de campo. O Criciúma, que não havia tido tanta presença ofensiva, tentou pressionar na reta final, mas sem sucesso e ainda sofria com alguns contragolpes do Fortaleza, também sem efetividade.

O Criciúma volta a campo no sábado, quando visita o Juventude, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 21h30, o Fortaleza recebe o São Paulo, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 FORTALEZA

CRICIÚMA – Gustavo; Jonathan (Eliédson), Rodrigo, Wilker Angel e Trauco; Higor Meritão (Marquinhos Gabriel), Newton, Felipe Mateus (Walisson Maia) e Marcelo Hermes; Arthur Caike (Bolasie) e Eder (Felipe Vizeu). Técnico: Cláudio Tencati.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga (Dudu), Brítez, Titi (Marinho) e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Lucas Sasha e Yago Pikachu (Cardona); Moisés, Lucero e Machuca (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Trauco, aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucero, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Augusto (Fortaleza).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA – R$ 517.460,00.

PÚBLICO – 13.625 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).