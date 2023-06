Em jogo atrasado da 2ª rodada, Sport encara o Vila Nova de olho no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 8:00 Compartilhe

O Sport começa a pagar seus jogos atrasados na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h, o time pernambucano recebe o Vila Nova-GO, ainda pela segunda rodada da competição, podendo retornar ao G-4 – zona de acesso. Será a primeira partida na Ilha do Retiro com ingressos comercializados.

A torcida, pela primeira vez, estará presente após punição por conta da confusão contra o Vasco, pela Série B do ano passado. Nas últimas três partidas com mando em Recife, a entrada franca foi liberada apenas para mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PcD). A média de público foi de 18 mil torcedores e o time venceu seus três jogos contra Botafogo-SP, Avaí e ABC.

Por causa da sua presença nas finais da Copa do Nordeste e também finais do estadual, o Sport ainda tem outro jogo atrasado na tabela, da primeira rodada, contra o CRB, previsto para ser cumprido no dia 5 de julho, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com 21 pontos, o Sport aparece em sexto lugar e, em caso de resultado positivo, pode ultrapassar o Criciúma, quarto colocado com 23. Uma vitória pelo placar mínimo, ainda garante o clube pernambucano em terceiro, ultrapassando o próprio Vila Nova, que soma 24 e tem 12 de saldo, contra 10 do Sport – o time pernambucano levaria vantagem no segundo critério de gols pró: 18 a 15. Na última rodada (12ª), a dupla ficou no empate contra os dois times de Campinas. Enquanto o Sport ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, em Campinas, o Vila Nova empatou sem gols com o Guarani, em casa.

O técnico Enderson Moreira tem dúvidas no Sport. O volante Fabinho saiu lesionado na última partida contra a Ponte Preta, enquanto a lateral esquerda e ponta direita estão indefinidas por opção do técnico. No meio-campo do Sport, Fábio Matheus é esperado para ser titular substituindo seu xará, já a disputa pela lateral e pela ponta fica em aberto.

Edinho tem boas atuações quando acionado, enquanto Fabrício Daniel poderá ser mantido entre os 11, caso igual ao de Felipinho e Igor Cariús, ainda buscando retomar o ritmo ideal. Igor Cariús inclusive é réu na Operação Penalidade Máxima e estava afastado do elenco principal.

“O Igor (Cariús) vem de um processo de afastamento e ele tem que reconquistar o espaço. Isso não será dado, pois ele tem de entender que, a partir do momento que ele esteve ausente, um outro jogador teve na frente. Então, não foi opção nenhuma, em termos de que um está melhor que outro” explicou Enderson Moreira.

Do lado do Vila Nova, o técnico Claudinei Oliveira terá um desfalque e um retorno. Suspenso pelo terceiro amarelo, o zagueiro Doma é baixa certa. A tendência é que Claudinei opte pela a entrada de Marcondes em seu lugar. Por outro lado, o experiente volante Ralf retorna após cumprir suspensão automática e Sousa volta a ser opção no banco de reservas.

A dúvida ficará no meio campo. O volante Igor Henrique vem sendo destaque dos últimos jogos e pode ganhar vaga entre os 11 titulares. Caso Igor seja titular, o treinador deve abrir mão de um dos atacantes. Claudinei comentou sobre o favoritismo do Sport na Série B.”O futebol não apresenta só em cima de favoritismo, de perspectivas ou expectativas. O Sport até agora está confirmando seu favoritismo, mas as equipes que as pessoas não esperavam tanto estão chegando como Novorizontino, Vila Nova e Vitória. Temos que acreditar que podemos vencer qualquer adversário, em qualquer lugar” disse o treinador.

