Em jogo animado e com seis gols, Brentford e Liverpool empatam pela Premier League Na capital inglesa, equipes fazem uma das melhores partidas de toda a temporada europeia até aqui e levam do Brentford Community Stadium um ponto cada uma

Tudo igual na capital inglesa. Neste sábado, pela sexta rodada da Premier League, Brentford e Liverpool empataram em 3 a 3 no torneio nacional. Os gols foram marcados por Pinnock, Janelt e Wissa para os domos da casa, enquanto Diogo Jota, Salah e Curtis Jones fizeram para os visitantes. Com o resultado, os Reds assumem a liderança isolada, mas ainda podem ser ultrapassados.

INÍCIO ANIMADO

Logo nos primeiros minutos, duas chances muito parecidas para os dois lados chamaram a atenção. Primeiro, Salah invadiu a área, tocou na saída do goleiro Raya, mas o zagueiro Ajer evitou o gol em cima da linha. Poucos minutos depois, foi a vez de Mbeumo bater na saída de Alisson, mas Matip cortou antes que a bola ultrapassasse a linha.

JOGADA ENSAIADA

Aos 27 minutos, o Brentford abriu o placar em bela jogada ensaiada. Após cobrança de falta rasteira, Canós recebeu na direita, invadiu a área e tocou para trás. Toney tentou o desvio de letra e a bolou sobrou livre para Pinnock na segunda trave chegar batendo de primeira.

TUDO IGUAL

A vantagem dos londrinos, porém, não durou muito tempo. Quatro minutos após o gol do Brentford, Henderson cruzou da direita na medida para Diogo Jota cabecear sozinho na área e deixar tudo igual no Brentford Community Stadium.

MARCA CENTENÁRIA

O Liverpool voltou em cima no segundo tempo e conseguiu o gol da virada aos nove minutos. Em lindo lançamento de Fabinho, Salah invadiu a área e marcou para o time de Jürgen Klopp. O gol foi o centésimo do egípcio com a camisa dos Reds na Premier League em 151 partidas.

OUTRO EMPATE

Valente, o Brentford não desistiu e seguiu em busca de outro gol. Aos 18 minutos do segundo tempo, após cruzamento na área, bate e rebate e bola na trave, a bola sobrou para Janelt marcar. Alexander-Arnold até evitou que a bola balançasse as redes, mas ela já havia ultrapassado a linha.

COM DESVIO

Assim como no primeiro tempo, o Liverpool precisou de quatro minutos após sofrer um gol para marcar. Desta vez, o jovem Curtis Jones recebeu na esquerda, puxou para o meio e soltou uma bomba. A bola desviou no meio do caminho e tirou quaisquer possibilidades de defesa do goleiro Raya.

EMPATOU DE NOVO

Quando a vitória do Liverpool parecia definida, o Brentford mostrou que não vai deixar barato para ninguém. Aos 37 minutos, depois de cruzamento pela direita e um bate e rebate, a bola sobrou para Wissa, que havia acabado de entrar. Com muita categoria, o camisa 11 tocou de cavadinha na saída de Alisson e deixou tudo igual de novo.

SEQUÊNCIA

​O Brentford volta a campo somente no dia 3 de outubro, quando visita o West Ham na próxima rodada da Premier League. O Liverpool, no entanto, tem compromisso no meio de semana com o Porto, pela Champions League, antes de pensar no Manchester City no Campeonato Inglês.





